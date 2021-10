Alkoholpausen können dem Körper schaden: Lieber ein Bier als keines?

Achtung beim " Promillefasten "

" Besser regelmäßig wenig Alkohol konsumieren , als zwischen "zu viel" und "gar nichts" zu wechseln

, als zwischen "zu viel" und "gar nichts" zu wechseln Jeder dritte Deutsche leidet an einer Fettlebererkrankung

leidet an einer Fettlebererkrankung Das musst du tun, um Leberschäden durch eine Alkoholpause zu vermeiden

Zwar mussten die Menschen aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten weitgehend auf Partys und Feste verzichten, andererseits hat die Lockdown-Situation für manche einen willkommenen Anlass geboten, regelmäßiger im eigenen Haushalt Alkohol zu trinken. Darum klingt ein vorübergehender Alkoholverzicht für viele wie ein guter Schritt in Richtung Gesundheit. Auch um ein paar Pfunde loszuwerden, lassen viele zeitweise die Finger von Spirituosen, Bier und Wein - nicht nur in der Fastenzeit. Doch der plötzliche Komplettverzicht birgt auch gesundheitliche Risiken.

Alkoholverzicht: Lieber ein kleines Gläschen als gar keines

Die Leber, die für das Verstoffwechseln des Alkohols zuständig ist, hat noch viel mehr Aufgaben im Körper. Sie ist für die generelle Entgiftung zuständig, steuert die Hormonproduktion und ihre uneingeschränkte Funktion ist außerdem wichtig für ein funktionierendes Immunsystem.

Im Zusammenhang mit Alkohol wird häufig vor einer sogenannten "Fettleber" gewarnt. Trinkt man nämlich regelmäßig mehr Alkohol, als der Körper verkraften kann, ist die Folge ein Verfetten der Leber.

In vielen Fällen ist es so, dass eine Fettleber zu spät diagnostiziert wird, da die Leber über keine Schmerzrezeptoren verfügt.

"Das Schweigen der Leber"

Das bedeutet, dass die Leber uns keine Schmerzen bereiten kann. Professor Dr. Ansgar W. Lose, einem Leberspezialisten und Klinik-Direktors des Universitäts-Klinikums Hamburg Eppendorf, erklärt in seinem Buch "Das Schweigen der Leber", dass ebendieses Schweigen der Leber große Gefahren für die Gesundheit birgt, da man ihr schaden kann, ohne es zu bemerken.

Übermäßiger Alkoholkonsum schadet also der Leber. Das wissen die Meisten. Was aber allgemein kaum bekannt ist, ist die Tatsache, dass ein radikaler Entzug genauso schädlich für die Leber ist, wie der übermäßige Konsum.

Der Mediziner Dr. Christoph Specht erklärt, dass Alkohol ein Zellgift sei und der Körper ihn nicht benötigt. Grundsätzlich sei jede Alkoholpause erstmal eine gute Idee. "Wenn nach einer längeren Alkoholpause sofort das alte Level wieder erreicht wird, identifiziert die Leber Alkoholbestandteile als Gift und fängt an, sie zu bekämpfen. Die Folge: akute Leberentzündung", erläutert wiederum der Leberspezialist in seinem Buch. Auch Dr. Specht bestätigt dies und ergänzt "Wenn man anschließend direkt wieder so beginnt, wie man aufgehört hat, ist die Leber überlastet."

Mäßiger Konsum statt totaler Verzicht

Die bessere Option als den Wechsel von Überkonsum und radikalem Verzicht bietet ein regelmäßiger, aber mäßiger Alkoholkonsum. Natürlich stellt jedoch der komplette Verzicht auf jegliche alkoholhaltigen Getränke die beste Lösung für eine Prävention alkoholbedingter Erkrankungen dar. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt 10 Gramm Alkohol für Frauen und 20 Gramm für Männer als die maximal tolerierbare Tageszufuhr. Zehn Gramm entsprechen dabei etwa einem Glas Sekt oder 0,25 Liter Bier. Die DGE rät aber auch dazu, an mindestens zwei Tagen in der Woche komplett auf Alkohol zu verzichten.