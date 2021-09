Studie: Störung der metabolischen Flexibilität begünstigt Übergewicht

Energiequelle während des Schlafs ist entscheidend

Japanische Wissenschaftler*innen der Universität Tsukuba entdeckten in einer Studie potenzielle Risikofaktoren, an Übergewicht oder Diabetes zu erkranken. Demnach haben Menschen mit einer Störung der metabolischen Flexibilität ein erhöhtes Risiko, einmal unter Übergewicht oder Diabetes zu leiden. Diese Störung führt dazu, dass im Schlaf kaum Fett verbrannt wird, was wiederum als potenzieller Indikator für diese Leiden gesehen wird. Die Studien-Ergebnisse sollen deshalb bei der Vorbeugung dieser Krankheiten helfen. Veröffentlicht wurde die Studie in der Fachzeitschrift Scientific Reports.

Japanische Studie: Störung des Stoffwechsels begünstigt Übergewicht

Weshalb wir im Schlaf überhaupt Kalorien verbrennen, erklärt sich mit unserem Stoffwechsel: Da wir uns während wir schlafen in einem Zustand des Fastens befinden, verbrennt unser Körper Fett. Das steht im Gegensatz dazu, wenn wir gegessen haben - hierbei speist unser Körper die Energie aus Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten. Die Energiequelle ist also jeweils eine andere. Die Eigenschaft des Körpers, zwischen diesen beiden Stoffwechsel-Prozessen zu wechseln, nennt sich metabolische Flexibilität, was auch als Flexibilität des Stoffwechsels bezeichnet werden kann.

Eben diese metabolische Flexibilität soll laut den Wissenschaftler*innen dafür verantwortlich sein, dass manche Menschen im Schlaf Fett verbrennen und manche kaum. Diesem Phänomen liegt laut den japanischen Forscher*innen eine Störung der metabolischen Flexibilität zugrunde, bei der im Schlaf statt Fettzellen Kohlenhydrate als Energiequelle des Körpers genutzt werden. Der Körper befindet sich somit statt in einem Zustand des Fastens in einem Zustand wie nach einer Mahlzeit.

Um die Unterschiede zwischen den Menschen mit funktionierender und gestörter metabolische Flexibilität zu messen, verwendeten die Wissenschaftler*innen als Maßstab den respiratorischen Quotient, der als RQ bezeichnet wird. Dieser misst, wie viel Sauerstoff die Proband*innen im Schlaf einatmeten und wie viel Kohlenstoffdioxid sie ausatmeten. Als Proband*innen dienten 127 Menschen, deren Sauerstoff-/Kohlenstoffdioxid-Verhältnis während eines Zeitraums von 24 Stunden alle fünf Minuten gemessen wurde. Wenn diese beiden Werte gleichwertig sind (1 RQ = 1), ist davon auszugehen, dass als Energiequelle Kohlenhydrate anzusehen sind. Sind die Werte jedoch unausgeglichen (1 RQ = 0,8), werden als Energiequelle Fett oder auch Proteine angezapft.

Überraschende Studienergebnisse: Gestörte metabolische Flexibilität führt zu Übergewicht

Die erste Erkenntnis kam für die Wissenschaftler*innen unerwartet: Eigentlich ist davon auszugehen, dass das Sauerstoff-/Kohlenstoffdioxid-Verhältnis während des Schlafs gering ist (1 RQ = 0,8), da der Schlaf als eine Zeit des Fastens angesehen wird, in der der Körper Fettzellen als Energiequellen nutzt. Bei einigen Proband*innen stieg das RQ-Level jedoch im Laufe des Schlafs wieder an, was die Forscher*innen sehr verwunderte.

Im nächsten Schritt wurden die Versuchsteilnehmenden deshalb in zwei Gruppen aufgeteilt, je nachdem, wie stark ihre RQ-Werte schwankten. So entstand eine Gruppe, deren metabolische Flexibilität funktionierte und eine, in der diese gestört war und während des Schlafs anstieg.

Und hier folgte die nächste überraschende Erkenntnis: Obwohl die RQ-Werte aller Proband*innen im Durchschnitt, über 24 Stunden verteilt, als gleichwertig galten, zeigte sich bei der Gruppe mit weniger flexiblem Metabolismus, dass die RQ-Werte während des Schlafens erhöht waren. Das deutet darauf hin, dass ihr Körper auch nachts Kohlenhydrate als Energiequelle nutzt und ein Zustand des Fastens nur sehr begrenzt eintritt. Somit verbrennen Menschen mit gestörter metabolischer Flexibilität nachts nachweislich wesentlich weniger Fett als diejenigen, bei denen die Stoffwechsel-Flexibilität funktioniert.

Wertvolle Erkenntnisse: Vorbeugung von Diabetes und Fettleibigkeit

Laut Studienleiter Kumpei Tokuyama sind die Erkenntnisse als wertvoll im Hinblick auf die Vorbeugung von Diabetes und Fettleibigkeit zu sehen. Die Vorbeugung solcher Erkrankungen sei ihrer Behandlung vorzuziehen, so der Professor.

Somit eigne sich die Messung der RQ-Werte, um rechtzeitig Tendenzen zur Fettleibigkeit zu entdecken. Diese Messung solle im Rahmen jährlicher Check-Ups durchgeführt werden. Zeigt sich bei einem Patienten oder einer Patientin ein erhöhtes Risiko, einmal an Diabetes oder Fettleibigkeit zu erkranken, könne so rechtzeitig interveniert werden.

