So funktioniert die Gummibärchen-Diät

So viel kannst du davon essen

Laut Studie: Gummibärchen enthalten für den Körper wichtige Stoffe

Bikini, Badehose, luftige Outfits: Gerade vor der warmen Jahreszeit ist für viele die Figur ein Thema. Diäten, wissenschaftlich belegt oder einfach Strategien von Stars, gibt es en masse. Der Nachteil ist oft: Du kannst nicht essen, was dir schmeckt. Eine gute Nachricht, wenn du Fruchtgummis liebst: Es soll möglich sein, mit Gummibärchen abnehmen. Zumindest wenn es nach einem Mann aus Bielefeld geht, der das laut eigener Aussage probiert und ein Buch darüber geschrieben hat.

Abnehmen: Wie kann eine Diät mit Gummibärchen funktionieren?

Der Erfinder der Gummibärchen-Diät ist ein Bielefelder mit dem Pseudonym Adrian Janson. Er soll mithilfe der Süßigkeit acht Kilo in drei Monaten abgenommen haben. Seinen Erfolg beschrieb Janson in einem Buch*. Ausschlaggebend für seinen Versuch waren laut eigener Aussage die Worte seiner Mutter, er solle vor dem Essen nicht naschen, da er sonst keinen Hunger mehr habe. Und das ist der Kern seiner Diät: Sättigungsgefühl durch Gummibärchen.

Eine Illustrierte zitiert aus dem Buch zur Wirkung der Gummibärchen: Sie quellen im Magen auf wie Fruchtgummi in einem Wasserglas. So entsteht das Sättigungsgefühl. In Kombination mit Cola soll der Effekt verstärkt werden. Der enthaltene Zucker liefert dem Körper Energie, was laut Janson ebenfalls satt machen soll.

Gummibärchen-Diät: So viel solltest du davon essen

So soll Janson mit Gummibärchen abgenommen haben:

Frühstück: Zur ersten Mahlzeit des Tages kannst du essen, was du willst. Gummibärchen musst du vor dem Frühstück nicht verzehren.

Mittag- und Abendessen: Vor den beiden Mahlzeiten solltest du Gummibärchen essen, aber langsam und genüsslich.

Zwischenmahlzeiten: Darauf musst du verzichten, auch keine anderen Süßigkeiten, Salat oder Obst. Dafür solltest du stattdessen viel Wasser oder zuckerfreie Getränke trinken.

Adrian Janson rät: Um Erfolg zu haben, solltest du auf zuckerreiche und fette Lebensmitteln verzichten. Wenn du merkst, dass dir die Diät nicht guttut, solltest du damit aufhören.

Zur Dosierung verrät der Buchautor: Pro Kilogramm Körpergewicht ein Gramm Gummibärchen. Wenn du also 80 Kilogramm wiegst, solltest du 80 Gramm Fruchtgummi zu dir nehmen. Darüber hinaus sollten die Süßigkeiten keine künstlichen Farbstoffe und Weichmacher enthalten, dafür aber Zucker. Auch Varianten aus reinem Fruchtsaft seien nicht geeignet.

Gummibärchen sollen sogar gesund sein

Laut einer Studie der Fachhochschule Trier aus dem Jahr 2002 sollen Gummibärchen, beziehungsweise deren Bestandteile, gesund sein. Sie enthalten drei Aminosäuren, die für das Wachstum, den Muskelaufbau und das Immunsystem von Bedeutung sind. Der Körper kann diese nicht selbst bilden.

Die Stoffe stecken in der Gelatine. Der Hauptbestandteil von Fruchtgummi wird aus Kollagen hergestellt, das aus Schweineknochen und -häuten gewonnen wird.

Andere gelatinehaltigen Lebensmittel, wie Sülze, liefern dem Körper ebenfalls Aminosäuren. Aber auch andere tierische Produkte, wie Milch, Fisch und Fleisch. Sport unterstützt den Erfolg.

Fazit: Auch mit anderen Lebensmitteln kannst du den Effekt erzielen

Die Gummibärchen-Diät ist die Idee eines Mannes, der unter dem Pseudonym Adrian Janson ein Buch über seinen Abnehmerfolg geschrieben hat. Wissenschaftlich ist die Methode nicht belegt. Die Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl erklärt, dass Janson etwas empfiehlt, das mit anderen Lebensmitteln auch möglich sei. Ballaststoffreiche Lebensmittel, wie Vollkornprodukte, Kartoffeln und Gemüse quellen ebenfalls im Magen auf und sättigen dadurch.

