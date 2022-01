Abnehmen: Nüsse essen und weniger wiegen - Studie kommt zu verblüffenden Ergebnissen

Nüsse und Körpergewicht : Langzeitstudie hat neue Erkenntnisse

Mit ihren vielen gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen sind Nüsse besonders gesunde Snacks – jedoch solltest du es mit der Menge nicht übertreiben. Richtig portioniert beugen sie zahlreichen Krankheiten vor. Doch was ist dran an dem Mythos "Nüsse machen dick"? In diesem Artikel erklären wir dir, wie gesund Nüsse wirklich sind – und wie du damit sogar abnehmen kannst.

Abnehmen mit Nüssen: So einfach geht's und so gesund ist es

Nüsse stehen im Ruf, einen hohen Kaloriengehalt zu haben. Manche verzichten sogar vollständig auf sie, weil sie angeblich dick machen. Doch es kommt auf die Menge an. Denn Nüsse sind eigentlich sehr gesund und machen bei vernünftigen Portionsgrößen keineswegs dick.

Durch ihre lange Haltbarkeit macht sie das zu wertvollen und praktischen Lebensmitteln. Vor allem für vegan lebende Menschen sind Nüsse ein wichtiger Lieferant für Eiweiß und ungesättigte Fettsäuren.

Sie sind zudem reich an Ballaststoffen, Mineralstoffen und Vitaminen.

Nüsse haben einige gesundheitliche Vorteile:

Sie sind gute Alternativen zu Ergänzungsmitteln, weil sie sehr reichhaltige Lebensmittel sind.

Studie: Wahrscheinlichkeit der Fettleibigkeit bei Menschen geringer, die Nüsse essen

Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass Nüsse die Gewichtszunahme im Alter verlangsamen: Dabei haben Forscher der Harvard University 140.000 Menschen über einen Zeitraum von bis zu 24 Jahren hinweg alle vier Jahre untersucht und zu ihrer Lebensweise befragt. Im Fokus stand die Frage, wie oft sie im Schnitt eine Portion Nüsse (28g) konsumieren - und das Gewicht der Teilnehmenden.

Der regelmäßige Verzehr der Nüsse hatte eine positive Auswirkung auf die Gewichtsveränderung. Durch den Anstieg des Nuss-Konsums um eine halbe Portion pro Tag konnte ein signifikant geringeres Risiko für

eine Gewichtszunahme festgestellt werden. Das Risiko zur Fettleibigkeit sank um bis zu 15 Prozent (abhängig von der Art der Nuss).