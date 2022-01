Einige Lebensmittel machen dick, obwohl man abnehmen will

Auch Lebensmittel, die als gesund gelten, enthalten oft viel Zucker

Hier sind sieben Lebensmittel, die nur in Maßen gegessen werden sollten, wenn man abnehmen möchte

Vorsicht vor diesen versteckten Kalorienbomben: Sich ausgewogen und gesund zu ernähren, ist oft leichter gesagt als getan. Dabei ist es gerade während der Corona-Einschränkungen wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Viele Menschen essen ganz bewusst und versuchen mit einer Diät Gewicht zu verlieren, und trotzdem will es mit dem Abnehmen oft nicht so ganz klappen. Wenn du abnehmen möchtest, aber trotzdem nicht an Gewicht verlierst, stehen die Chancen gut, dass du eines oder mehrere der folgenden Lebensmittel zu dir nimmst.

Abnehmen klappt nicht? Diese Lebensmittel sind versteckte Dickmacher und echte Kalorienbomben

Generell gilt: Industriell verarbeitete und haltbar gemachte Produkte weisen bei einem genaueren Blick auf die Nährwertangaben oft einen hohen Fett- oder Zuckergehalt auf. Denn den meisten industriell aufbereiteten Lebensmitteln werden Zucker oder andere Geschmacksträger hinzugefügt, was zu einer hohen Kalorienzahl führt. Es gilt der Grundsatz: Selbstgemacht ist immer am besten!

Im Folgenden haben wir eine Übersicht der Lebensmittel für dich zusammengestellt, die deutlich mehr Kalorien haben, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Davon solltest du nicht zu viel essen, schon gar nicht, wenn du eine Diät machst, sonst kann der gewünschte Erfolg beim Abnehmen ausbleiben.

#1 Trockenobst

Als Ersatz für ungesunde Süßigkeiten wie Schokolade & Co. greifen viele gerne zu Trockenfrüchten. Auch im Joghurt, in Smoothies oder im Müsli können getrocknete Datteln, Kiwis, Bananen & Co. ein abwechslungsreiches Topping sein.

Buchtipp: Die große Ernährungsbibel - Bestseller jetzt bei Amazon anschauen

Dennoch ist die getrocknete Variante nicht so gesund wie frisches Obst: Letzteres enthält je nach Sorte 15 bis 20 Gramm natürlichen Zuckers sowie einige Ballaststoffe. Schon 30 Gramm Trockenfrüchte (etwa drei bis vier Datteln) weisen bereits ungefähr die gleiche Menge an Zucker auf. Dabei ist eine große Menge an Trockenobst schneller gegessen als ein oder zwei frische Äpfel, Birnen oder Mandarinen.

Und wer abends vor dem Fernseher einen Knabber-Ersatz für die gewohnten Chips braucht, sollte zu Gemüsesticks greifen. Karotten und Kohlrabi beispielsweise eignen sich hervorragend für knackig-frischen, kerngesunden Knabberspaß. Unser Rezept für Gemüsepommes solltest du unbedingt probieren. Die perfekte Ergänzung dazu sind Dips - mehr dazu liest du weiter unten. Tipp: Wer für seine Diät wirklich Kalorien und Zucker sparen möchte, sollte zu frischem Obst mit hohem Wassergehalt greifen und auf Trockenobst weitestgehend verzichten.

#2 Fruchtsäfte

"Ich lasse ab heute Limo und Cola weg und trinke nur noch Fruchtsäfte, dann nehme ich sicher in Windeseile ab!" So oder so ähnlich lautet ein weit verbreiteter Irrglaube, der schon zahllose Abnehmwillige in die Kalorienfalle geführt hat. Fruchtsäfte sind nämlich wahre Kalorienbomben: Ein Glas Orangensaft (100 ml) hat 45 Kalorien, ein Glas Apfelsaft 46 Kalorien, ein Glas Ananassaft 53 Kalorien. Zum Vergleich: Ein Glas Bier (100 ml) hat 43 Kalorien, ein Glas Cola 41 Kalorien, ein Glas Limo 40 Kalorien.

Buchtipp: Die Sirtfood Diät Bibel: 160 geniale Sirtfood Diät Rezepte

Fruchtsaft enthält wahnsinnig viel Fruchtzucker. Die gute Nachricht ist, dass Fructose vom Körper anders umgesetzt wird, als herkömmlicher flüssiger Zucker, wie er beispielsweise in Softdrinks enthalten ist. Deshalb schlägt Fruchtzucker nicht ganz so schnell auf die Hüften. Die schlechte Nachricht ist, dass rund 30 Prozent der Deutschen an einer Fructoseunverträglichkeit leiden. Die Folgen sind Völlegefühl, Blähungen und Durchfall, aber auch Konzentrationsstörungen und Verstimmungen bis hin zur Depression.

Tipp: Trinke Fruchtsäfte, auch wenn du Diät machst, aber in Maßen. Am besten, du machst aus deinem Saft eine Schorle: Je nach Mischverhältnis kannst den Kaloriengehalt so locker halbieren. Zudem eignet sich eine Saftschorle deutlich besser als Durstlöscher, als der pure, im wahrsten Sinn des Wortes zuckersüße Saft. Bei selbst gemachten Getränken weiß man, was drinsteckt: Mit dieser Zucker-reduzierten Limonade sind Erfrischung und Geschmack garantiert.

#3 Smoothies

Die sämige Konsistenz steckt schon im Namen: Der Begriff "Smoothie" ist vom englischen Wort "smooth" abgeleitet, was "geschmeidig" oder "weich" bedeutet. Kräuter, Früchte, Milch und Samen sind typische Zutaten der pürierten Getränke - und fast alle sind gesund und nährstoffreich.

Aber: Vorgemixte Smoothies aus dem Supermarkt können sich als wahre Zuckerbomben entpuppen. Es können sich laut dem Portal Fit for Fun bis zu 800 Kalorien und 60 bis 80 Gramm Zucker in ihrer Verpackung verstecken. Das Problem: Ein Smoothie enthält in der Regel jede Menge pürierter Früchte - und Früchte enthalten jede Menge Fruchtzucker (Fructose).

Am besten sind laut Bundeszentrum für Ernährung selbst gemixte Smoothies auf Basis von grünem Gemüse, wie Sellerie und Spinat oder auch Wildkräutern wie Brennnessel und Löwenzahn. Zum Süßen könne man auch einen Löffel Honig hinzugeben. Probiere unseren Grünen Smoothie mit Grünkohl und Gurke doch mal aus.

#4 Nüsse

Auch Nüsse sind allgemein als gesunde Sattmacher bekannt, doch auch sie sollte man nur in Maßen genießen. Zwar enthalten alle Nusssorten gesunde Fette und wertvolle Nährstoffe und sind gut für Herz und Blutgefäße, aber sie enthalten auch eine Menge Kalorien. Eine 100-Gramm-Portion Haselnusskerne enthält laut dem Bundeszentrum für Ernährung beispielsweise 644 Kilokalorien, dieselbe Portion Maronen hingegen "nur" 196.

Auch 100 Gramm geröstete Erdnüsse enthalten 585 Kilokalorien - und so ein Tütchen oder eine Dose aus dem Supermarkt ist schnell verputzt.

Gerade, wenn man auf Diät ist, gilt: Alle Arten von Nüssen sollten nur in kleineren Portionen verspeist werden.

#5 Dips

Als Ergänzung zu Karotten-, Gurken- oder Paprikasticks erscheinen Dips nahezu perfekt. Aber auch in dieser eigentlich sinnvollen und gesunden Knabber-Beilage können sich Fett und Kalorien in rauen Mengen ansammeln.

Ein guter Rat: Finger weg von Dips aus dem Kühlregal. Vorproduzierte Dips enthalten oft jede Menge Öle, Fette, Zucker und Konservierungsmittel. Besser und gesünder sind selbst gemachte Dips. Innerhalb weniger Minuten können Joghurt, Magerquark und frische Kräuter zu einer schmackhaften Creme mit wenigen Kalorien verrührt werden. Auch selbst gemachter Kräuter-Frischkäse ist schnell und einfach zubereitet und, mit dem richtigen Rezept, absolut köstlich.

Eine moderne Variante des klassischen Dips ist Hummus. Dem, als Snack immer beliebteren und aus gesunden Kichererbsen bestehenden, Hummus kann je nach Rezept eine ganze Menge an ungesunden Ölen und anderen Stoffen beigemischt sein, die das Produkt beispielsweise länger haltbar machen sollen. Auch hier gilt die Devise: Entweder gründlich die Zutatenliste checken oder - noch besser - einfach selbst machen. Denn nur dann weiß man, was wirklich drin ist.

#6 Schwarzer Reis

Schwarzer Reis gilt im Vergleich zu weißem Reis als gesünder, da er mehr Eiweiß und Ballaststoffe enthält. Dennoch tappt man auch hier bei einer zu großen Menge schnell in die Kalorienfalle, da auch schwarzer Reis einen hohen Anteil an Kohlenhydraten aufweist.

Als Diät-Alternative zu weißem Reis eignet sich die schwarze Variante daher nicht.

Empfohlen wird der Konsum von lediglich einer halben Tasse Reis pro Tag, die als leckere Beilage in gesunden Gerichten dienen soll. Deshalb lieber etwas mehr Gemüse statt mehr Reis essen.

#7 Avocado

Avocado ist beliebt wie nie zuvor: Das "grüne Gold" darf in keinem "gesunden" Haushalt fehlen. Zum Abnehmen ist die auch "Butterfrucht" genannte Kalorienbombe aber denkbar ungeeignet. Die Avocado ist eine Frucht - eine Beere, um genau zu sein. Sie ist reich an ungesättigten Fettsäuren, Kalium - und Kalorien. 100 Gramm enthalten rund 220 Kalorien.

Den Beinamen "Butterfrucht" trägt die Avocado aufgrund der Konsistenz ihres Fruchtfleisches. Die Beschaffenheit der Schale trug ihr auch den Spitznamen "Alligatorbirne" ein. Als gesunde Ergänzung einer jeden Diät ist die Avocado durchaus zu empfehlen, sie sollte aber, wie alle Lebensmittel in diesem Artikel, nur in kleinen Portionen genossen werden.

Auch interessant: Wer auf diese fünf Lebensmittel in seiner Küche verzichtet, schafft eine gute Basis für einen ausgewogenen Lebensstil. Die Alternativen sind zudem meist gesünder und von besserer Qualität.