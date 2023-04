Viele Menschen setzen sich jährlich das Ziel, ein paar Kilos zu verlieren und merken dann schnell, dass Abnehmen gar nicht so einfach ist. Oft wird dabei auf strenge Diäten gesetzt, die wiederum zu einem Jo-Jo-Effekt führen können. Einige versuchen es mit überladenen Trainingsplänen, andere sogar mit einer Magenoperation. Immer mehr Unternehmen werben darüber hinaus mit angeblichen Wundermitteln, die das Abnehmen möglichst leicht machen sollen. In wenigen Monaten soll zudem eine Abnehmspritze in Deutschland angeboten werden. Die ist allerdings nicht für jeden gedacht.

Sie enthält den Wirkstoff Semaglutid, der einem körpereigenen Hormon ähnelt und aktuell bereits zur Behandlung von Typ-2-Diabetes verwendet wird, da es den Blutdruck effektiv senkt. Die dänische Firma Novo Nordisk bringt den Wirkstoff in höherer Dosierung unter dem Namen "Wegovy" ab Mitte 2023 in den Verkauf innerhalb Europas. Eine EU-Kommission gab dafür bereits grünes Licht, nur Lieferengpässe verhindern einen früheren Marktantritt. Doch auch dann ist die Abnehmspritze nicht einfach so für jeden erhältlich.

Langfristige Erfolge durch Abnehmspritze? BMI ist entscheidend

Nur bei einem BMI-Wert, der gleichbedeutend mit der Diagnose Adipositas ist, werden Patienten die Spritze erhalten. Sollten ernsthafte Gesundheitsprobleme vorliegen, die eindeutig gewichtsbedingt sind, ist der Schwellenwert bei 27, ansonsten bei 30. Auch wird bei Marktantritt wohl zunächst keine Krankenkasse die Kosten übernehmen, sondern nur Selbstzahler in der Lage sein, sich die Spritze zu sichern - und das zu einem Preis, der es in sich hat: Der aktuelle Marktpreis für vier Spritzen "Wegovy" beträgt knapp 1200 Euro.

Der Effekt, den der Wirkstoff auf den menschlichen Körper hat, ist dabei ebenso simpel, wie die Anwendung: Durch die Ähnlichkeit zu körpereigenen Hormonen wird das Sättigungsgefühl verstärkt, was dann dazu führt, dass weniger gegessen wird und so wiederum eine Gewichtsabnahme die Folge ist.

Dabei gibt es allerdings gleich mehrere Haken: Zum einen ist nicht mit Sicherheit nachweisbar, dass die Wirkstoffe diesen Effekt tatsächlich haben. Denn Erbrechen und Übelkeit sind häufig auftretende Nebenwirkungen, die wiederum selbst dafür sorgen, dass Gewicht verloren wird.

Wirkstoff Wegovy: eine Alternative zur Magen-OP?

Zum anderen hat die Spritze, im Gegensatz zu einer Magenoperation, keinen langfristigen Effekt. Aktuelle Studien zeigen, dass es durchaus möglich sein könnte, dass man die Abnehmspritze sein ganzes Leben lang nutzen müsste, um anhaltende Ergebnisse zu erzielen. Eine wirkliche Alternative zur etablierten Magenoperation scheint sie also nicht zu sein. Und auch ansonsten ist die Spritze weit weniger, als ein Wundermittel. Denn mit ihr gehen eine Reihe von Verpflichtungen einher.

So gilt, dass die Einnahme von Wegovy nur mit fachkundiger Beratung und Begleitung möglich ist, da eine strenge Ernährungsumstellung und regelmäßige Bewegung sowie Sporteinheiten bei der Behandlung notwendig sind. Schafft ein Patient dies nicht, wird auch die Abnehmspritze keine Wunder bewirken können.

