Was macht Nüsse so gesund?

Helfen Nüsse beim Abnehmen?

Diese Nusssorten eignen sich

Nüsse gehören zu den gesündesten Snacks, denn sie enthalten ein breites Spektrum an wichtigen Inhaltsstoffen. Durch ihre lange Haltbarkeit macht sie das vor allem zu wertvollen und praktischen Lebensmitteln. Vor allem für Veganer sind Nüsse ein wertvoller Eiweiß- und Fettlieferant und beugen generell zahlreiche Krankheiten vor. Doch was ist dran an dem Mythos "Nüsse machen dick"? In diesem Artikel erklären wir dir, wie gesund Nüsse wirklich sind.

Was macht Nüsse so gesund?

Nüsse haben durch den hohen Kaloriengehalt eher einen schlechten Ruf und einige verzichten auf sie, weil sie angeblich dick machen. Doch es kommt nur auf die Menge an. Denn sie sind eigentlich sehr gesund. Sie sind reich an Eiweiß, Ballaststoffe, Mineralstoffen und Vitaminen und haben einen vergleichsweise hohen Anteil an gesunden Fetten. Lese-Empfehlung: Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass Nüsse die Gewichtszunahme im Alter verlangsamen - mehr dazu in unserem Artikel.

Nüsse sind günstige Alternativen zu Ergänzungsmitteln, weil sie in fast jeder Hinsicht ein sehr reichhaltiges Lebensmittel sind. Sie werden auch Hirnnahrung genannt, weil Nerven in ihrer Funktion unterstützt werden und für höhere Leistungsfähigkeit sorgen. Der Stoffwechsel und das Immunsystem wird angeregt. Das Brainfood ist gerade bei anhaltendem Stress sehr empfehlenswert.

Laut der größten Studie über das Konsumieren von Nüssen senken Nüsse das Erkrankungsrisiko bei täglichem Verzehr um etwa 20 Prozent. Das Risiko von Krebs, Herzerkrankungen und Atemwegserkrankungen werden deutlich verringert. Buch-Tipp: "Anti-Aging Wunder Mandeln, Nüsse und Kerne: Pure Energie für Ihr Gehirn, welche Sie länger leben & jünger aussehen lässt sowie Heißhunger bekämpft" bei Amazon ansehen.*

Helfen Nüsse beim Abnehmen?

100 Gramm Nüsse liefert dem Körper im Durchschnitt 50 Gramm Fett und 600 Kilokalorien. Das entspricht fast einer Hauptmahlzeit. Dennoch: Nüsse machen nicht per se dick. Auf die Menge kommt es an. Eine Handvoll gemischter Nüsse bringt Vitamine in hohen Dosen. Und wenn du diese Tipps einhältst, werden Nüsse nicht zur Kalorienfalle:

Nüsse sind am gesündesten frisch oder geröstet , ohne Fett und Salz.

oder , ohne Fett und Salz. Auf Nüsse im Schokomantel besser verzichten.

Knacke die Schale selbst, so isst du nicht zu viele Nüsse auf einmal.

so isst du nicht zu viele Nüsse auf einmal. Für eine sättigende und gesunde Mahlzeit streue ein paar Nüsse auf den Salat oder auf deine Gemüsebowl.

Personen, die regelmäßig Nüsse konsumieren, neigen dazu weniger zu wiegen und haben ein geringeres Risiko einer Gesichtszunahme. Die Aufnahme von Nüssen in die Essgewohnheiten einzubauen, erhöht die Sättigung und unterdrückt den Hunger. Also können Nüsse bei richtiger Portionierung sogar beim Abnehmen helfen. Auch lesenswert: Wann du Pistazien besser nicht mehr essen solltest, verraten wir dir in unserem Artikel.

Diese Nusssorten eignen sich für deine gesunde Diät

Gesunder Spitzenreiter ist die Walnuss, auch Baumnuss genannt: Sie ist besonders reich an Omega-3-Fettsäuren und liefert sättigende Ballaststoffe und Mineralien, die für Körper und Gehirn wichtig sind. Die darin enthaltenden sekundären Pflanzenstoffe wirken zellschützend.

Buchtipp: Die große Ernährungsbibel - Bestseller jetzt bei Amazon anschauen

Am figurfreundlichsten sind wohl die kalorienarmen Maronen: 212 Kalorien und 2 Gramm Fett pro 100 Gramm Nüsse. Dicht gefolgt von der Kokosnuss, die 361 Kalorien pro 100 Gramm enthält. Weitere gesunde Nusssorten sind stimmungsaufhellende Cashewnüsse, eiweißreiche Erdnüsse, Mandel und Pistazien, die einen rekordverdächtig hohen Anteil an Phosphor aufweisen. Auch Paranüsse, Pinienkerne, Haselnüsse und Macadamianüsse sind bei richtiger Menge sehr gesund.

Dennoch sollte auch bei diesen vollwertigen Lebensmitteln der Umweltfaktor nicht außer Acht gelassen werden. Denn leider kommen die meisten Nusssorten aus fernen Ländern und haben durch Wasserverbrauch, Anbau und Transport einen hohen CO 2 -Fußabdruck, was sich wiederum negativ auf das Klima auswirkt.