Abnehmen mit Käse: Warum du ihn am besten täglich essen solltest

Den meisten Menschen sind Fettpölsterchen am Bauch ein Dorn im Auge. Das Fett an dieser Körperstelle hält sich oft auch hartnäckig.

Ein bestimmter Käse soll laut einer Studie beim Abnehmen helfen.

Käse zum Abnehmen - so wirst du Bauchfett los

Die falsche Ernährung, zu wenig Sport – die Ursachen für zu viel Gewicht können ganz unterschiedlich sein. Fettpölsterchen am Bauch sind nicht nur optisch nicht besonders beliebt - sie können auch gesundheitlich gefährlich werden.

Das Fett, das sich im Bauchbereich festsetzt - auch Viszeralfett genannt - kann auch gesundheitliche Risiken mit sich bringen. So erhöht Bauchfett das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Typ-2-Diabetes. Mit den richtigen Lebensmitteln kannst du dem jedoch entgegenwirken und abnehmen. Käse zählt zum Beispiel dazu.

Ernährungsexpert*innen empfehlen proteinreiche Nahrungsmittel im Kampf gegen Bauchfett. Besonders eine Käsesorte gilt dabei als ultimativer Fettkiller: Hüttenkäse! Der Käse ist reich an Eiweiß, aber zugleich fettarm, wodurch er perfekt zum Abnehmen ist.

Studie zeigt: So kannst du mit Hüttenkäse abnehmen

Bei einer Studie, die im British Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, haben zehn aktive Frauen eine halbe Stunde bevor sie ins Bett gingen, 30 Gramm Hüttenkäse gegessen. Das richtige Abendessen hatten sie mindestens zwei Stunden davor zu sich genommen.

Am nächsten Morgen wurde dann der Ruheenergieverbrauch gemessen. Der Ruheenergieverbrauch sagt aus, wie viel Kalorien der Körper während des Schlafes verbrannt hat. Dieser Verbrauch war bei den Frauen höher, die den Hüttenkäse gegessen haben.

Wieso nehmen wir jetzt genau mit Hüttenkäse ab? Es liegt an dem Eiweiß Casein, das nur langsam ins Blut geht und den Körper so über längere Zeit mit wichtigen Aminosäuren versorgt. Vor allem während wir schlafen ist das ideal, weil unser Körper so trotzdem die benötigten Aminosäuren erhält.

Stoffwechsel ankurbeln mit Hüttenkäse

Warum sind Aminosäuren so wichtig? Eine der wichtigsten Aminosäuren ist Glutamin. Es ist für den Säure-Basen-Haushalt, den Stoffwechsel von Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate und viele weitere Prozesse im Körper verantwortlich. Und wie wir wissen: Je besser der Stoffwechsel, desto mehr Kalorien werden auch verbrannt.

Versuche zum Abnehmen am besten 1,5 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu verzehren. Wiegst du beispielsweise 70 Kilogramm entspricht dies 105 Gramm Eiweiß täglich. Hüttenkäse kann dir helfen, diesen Bedarf zu decken. Aber auch mit verschiedenen Fisch- und Fleischsorten, Eiern oder Hülsenfrüchte, kann dir die tägliche Eiweißzufuhr gelingen, falls du Hüttenkäse nicht magst.

