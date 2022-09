Abnehmen ohne Diät: Mit manchen Lebensmitteln purzeln die Pfunde

Schluss mit Kalorienzählen! Wer Gewicht verlieren will, muss weder hungern noch bei jedem Lebensmittel in die Kalorientabelle schauen. Mit der richtigen Ernährung purzeln die Pfunde ganz von allein. Besonders spannend: Manche Lebensmittel machen nicht nur nachhaltig satt, sondern kurbeln sogar den Stoffwechsel an. Als natürliche Fettkiller sind sie deshalb optimal geeignet, um schonend abzunehmen. Wir stellen dir acht davon vor.

Schonend Gewicht verlieren: Diese sechs Eigenschaften haben Fettkiller-Lebensmittel

Das Zentrum der Gesundheit verweist auf sechs Eigenschaften, die echte Fettkiller-Lebensmittel auszeichnen: Sie sättigen langanhaltend, verhindern Heißhungerattacken, gleichen den Blutzuckerspiegel aus, reduzieren den Appetit, verbessern im Zuge dessen die Laune des Abnehmenden - und schließlich sollen sie auch noch schmecken!

Diese Eigenschaften beinhalten, dass diese Lebensmittel dem Körper guttun und infolgedessen auch zur mentalen Zufriedenheit des Diät-Haltenden beitragen.

Idealerweise solltest du diese Lebensmittel langfristig in den Ernährungsstil aufnehmen und nicht bei kurzzeitigen Diäten konsumieren.

Diese 8 Lebensmittel bringen den Stoffwechsel in Schwung

Wichtig ist eine echte Ernährungsumstellung. Jedoch können schon kleine Veränderungen eine große Wirkung auf deinen Diät-Erfolg haben.

Viele der vorgestellten Lebensmittel würde man eigentlich nicht als die Fettkiller einschätzen, da sie in in vielen Küchen vorhanden sind und ohnehin regelmäßig konsumiert werden. Umso spannender ist es, von ihrer Funktion als Abnehm-Hilfe zu erfahren.

Eines vorweg: Deinen morgendlichen Kaffee solltest du unbedingt weiterhin trinken. Hier findest du die Tipps:

Fettkiller #1: Wasser lässt die Pfunde purzeln

Dieser Tipp findet sich in vielen Diät-Ratgebern: Unmittelbar vor dem Essen ein Glas Wasser trinken, soll beim Abnehmen helfen, da das Sättigungsgefühl schneller eintreten soll. Die Universitätsmedizin der Charité hat in einer Meta-Studie erforscht, ob da tatsächlich etwas dran ist oder ob es sich nur um ein Volksmythos handelt.

Buchtipp: Der Ernährungskompass - Bestseller jetzt bei Amazon anschauen

Zu diesem Zweck wurden 13 publizierte Studien aus mehreren Fachzeitschriften analysiert und deren Ergebnisse zusammengetragen. Diese Studien befassten sich allesamt mit der Verbindung von Gewichtsreduktion und dem Konsum von Wasser.

Das Ergebnis der Meta-Studie der Charité: Wasser zu trinken hilft dabei, abzunehmen - allerdings nur, wenn der Wasserkonsum mit einer Diät einhergeht. Wer unverändert schlemmt und dabei hohe Mengen Wasser trinkt, wird nicht abnehmen. Viel Wasser zu trinken und gleichzeitig die Ernährung umzustellen, ist jedoch eine gute Möglichkeit, Gewicht zu verlieren.

Stärkerer Abnehm-Erfolg bei älteren Menschen

Besonders deutlich war der Nutzen eines erhöhten Wasserkonsums im Rahmen einer Diät bei älteren Menschen: Eine Langzeitstudie und zwei Interventionsstudien zeigten einen signifikant höheren Diät-Erfolg, wenn sie parallel zum Abnehmen viel Wasser tranken.

Hierbei nahmen die Studienteilnehmenden, die den Abnehm-Erfolg aufwiesen, rund einen Liter Wasser mehr am Tag zu sich als sie normalerweise trinken würden.

Wasser erweist sich somit auch aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse als echtes Fettkiller-Lebensmittel und kann als unterstützende Maßnahme angesehen werden, wenn du dich in einer Diät befindest - ganz besonders, wenn du die zuckerhaltige Limonade einfach mal gegen ein Glas Wasser tauschst.

Fettkiller #2: Scharfe Gewürze heizen den Kilos ein

Scharfe Gewürze regen den Stoffwechsel an und helfen im Rahmen einer gesunden Ernährung beim Abnehmen. Besonders hilfreich ist Cayennepfeffer, wie Shapeworld* erläutert: Der enthaltene Wirkstoff Capsaicin heizt dir im wahrsten Sinn des Wortes ein und du beginnst zu schwitzen, da es die Wärmeproduktion des Körpers angeregt. Das kurbelt den Energieverbrauch des Körpers an.

Auch Ingwer wird häufig verwendet, um Gerichte richtig schön scharf zu würzen. Die Wurzel ist in der Lage, Fettzellen ordentlich einzuheizen und somit Fett zu verbrennen. Besonders wirksam zeigen sich dabei die Inhaltsstoffe Gingerol und Capsaicin, die die Wärmeproduktion des Körpers fördern. Durch das dadurch hervorgerufene Schwitzen und die erhöhte Durchblutung wird der Stoffwechsel angekurbelt.

Ebenfalls ein tolles Fettkiller-Gewürz: Zimt. Auch er kurbelt den Stoffwechsel an und sagt den Fettzellen den Kampf an. Zudem bringt Zimt den Blutzuckerspiegel ins Gleichgewicht und sondert unerwünschte Fett- und Wasserablagerungen ab. Du siehst: Fettkiller fangen schon im Kleinen an - so lassen sich leckere Gerichte zubereiten, die gleichzeitig beim Abnehmen unterstützen.

Fettkiller #3: Kaffee aktiviert die braunen Fettzellen

Auch der morgendliche Kaffee eignet sich, um bei der Diät zu unterstützen: Forscher der School of Medicine der University of Nottingham fanden heraus, dass sich Koffein förderlich auf die Aktivität des braunen Fettgewebes auswirkt. Dieses existiert im Körper neben dem weißen Fettgewebe und stellt das "gute" Fettgewebe dar, da es kurzfristig Energie bereitstellen kann und somit Zucker, Fett und Kalorien verbrennt.

Buchtipp: Die Sirtfood-Diät-Bibel: 160 geniale Sirtfood-Diät-Rezepte

Die Forschenden der University of Nottingham führten in ihren Experimenten Versuche an Stammzellen durch. Hierbei entdeckten sie, dass bei den angelegten Zellkulturen das Aktivitätsniveau der braunen Fettzellen anstieg, als sie mit Koffein versetzt wurden. Im Anschluss überprüften sie diese Erkenntnisse auch an Proband*innen.

Sie wurden nicht enttäuscht: Die Versuchsteilnehmer*innen tranken eine Tasse Kaffee und wurden dann mit einer Wärmebildkamera beobachtet. Es zeigte sich, dass sich das braune Fettgewebe direkt nach dem Konsum von Kaffee erwärmte, was ein Zeichen für dessen Aktivität darstellt. Die Studie zeigt, dass Kaffee (bzw. Koffein) in der Lage ist, das braune Fettgewebe zu aktivieren und somit Energie in Form von Kalorien zu verbrennen.

Fettkiller #4: Grapefruit sorgt für eine schlanke Linie

Auch die säuerliche Grapefruit ist unbedingt zu empfehlen, wenn du auf der Suche nach einem absoluten Fettkiller-Lebensmittel bist. Forscher der University of Arizona wiesen in einer Studie nach, dass der Konsum von Grapefruits ein adäquates Mittel darstellt, um die Pfunde purzeln zu lassen.

Die 74 erwachsenen Proband*innen wurden in zwei Versuchsgruppen aufgeteilt und über die Dauer von sechs Wochen untersucht. 42 der Versuchsteilnehmenden aßen dreimal täglich je eine halbe Grapefruit - zusätzlich zum Frühstück und zum Mittag- und Abendessen. Die andere Gruppe aß unverändert weiter.

Das Ergebnis: Bei der Grapefruit-Gruppe stellte das Team eine Gewichtsreduktion fest, wodurch die Teilnehmenden auch im Taillenumfang messbar abnahmen. Auch der Blutdruck senkte sich merklich hin zu einem gesunden Niveau. Die Grapefruit ist also nicht nur eine Vitamin-C-Bombe, es lässt sich mit ihr auch tatsächlich abnehmen, was sie zu einem empfehlenswerten Fettkiller macht.

Fettkiller #5: Hülsenfrüchte sorgen für nachhaltigen Gewichtsverlust

Hülsenfrüchte sind ohne Frage gesund und stellen eine wichtige Eiweißquelle dar, weshalb sie in absolut jeden Ernährungsstil eingebaut werden sollten. Dass sie auch echte Fettkiller sind, zeigt eine Meta-Studie am St. Michaels Hospital im kanadischen Toronto.

Amazon-Buchtipp: Krebszellen mögen keine Himbeeren - Nahrungsmittel gegen Krebs

Unter Leitung von Dr. Russell de Souza fand die Studie heraus: Der regelmäßige Verzehr einer Portion Bohnen, Erbsen oder Kichererbsen führt zu einem nachhaltigen Gewichtsverlust. Der Vergleich von 21 Studien ergab, dass die Versuchsteilnehmenden im Schnitt 0,34 Kilogramm in sechs Wochen verloren, wenn sie einmal tägliche eine Portion Hülsenfrüchte aßen.

Der Gewichtsverlust komme daher, dass Hülsenfrüchte wegen ihres hohen Proteingehalts eine stark sättigend sind. Der glykämische Index der Hülsenfrüchte ist zudem sehr gering, was dabei hilft, Heißhungerattacken zu vermeiden. Bohnen, Linsen, Erbsen und Co. eignen sich aufgrund des Proteingehalts außerdem ideal, um tierisches Fett oder ungesunde Trans-Fettsäuren auszutauschen.

Fettkiller #6: Harzer Käse unterstützt die Diät

Harzer Käse gilt weithin als kalorienärmster Käse überhaupt: 100 Gramm Käse enthalten laut Stoffwechselkur-Gesund gerade einmal 116 Kilokalorien - doch der Sauermilchkäse kann noch viel mehr zum Abnehm-Erfolg beitragen, was ihn zu einem echten Fettkiller macht.

Zum einen ist der Harzer Käse eine absolute Protein-Bombe: Er enthält rund 30 Prozent Eiweiß, also 30 Gramm pro 100 Gramm Käse. Gleichzeitig handelt es sich aber auch um einen sehr fettarmen Käse, mit einem Fettanteil von 0,7 Prozent, der sich ideal in die Ernährung im Rahmen einer Diät einfügt. Der hohe Eiweiß-Anteil kann ganz besonders dann von Nutzen sein, wenn mithilfe von Sport Muskelgewebe aufgebaut und Fettgewebe abgebaut werden soll.

Auch Kalzium ist mit 300 mg pro 100 Gramm reichlich im Harzer Käse enthalten. Einige Studienergebnisse weisen sogar darauf hin, dass eine hohe Kalziumzufuhr beim Abnehmen helfen kann. Dass sich der Harzer Käse aufgrund seines hohen Eiweiß-Anteils auch als echtes Brainfood eignet und weitere Lebensmittel, die unsere Gehirnzellen antreiben, erfährst du in unserem Artikel.

Fettkiller #7: Lammfleisch kann bei der Diät helfen

Wer Fleisch mag und im Rahmen der Diät nicht darauf verzichten möchte, sollte zumindest zu Lammfleisch greifen: Denn dieses enthält besonders hohe Werte des Stoffes L-Carnitin, was laut Fit for fun als echter "Fettkiller" bezeichnet wird.

Pro 100 Gramm enthält Lammfleisch circa 80 mg L-Carnitin, anderes Fleisch, vor allem "weißes" Fleisch, etwa von Huhn oder Pute, enthält wesentlich weniger dieses Fettkiller-Stoffes. Hinzu kommt, dass Lammfleisch auch noch sehr reich an Protein ist, gleichzeitig aber wenige Fett enthält.

Wie diverse Studienergebnisse andeuten, kann die Fettverbrennung durch eine adäquate Versorgung mit L-Carnitin angekurbelt werden. Wenn du deinen Körper also mit genügend L-Carnitin versorgst, kann die Fettverbrennung um etwa zehn bis 15 Prozent verbessert werden. Hierbei ist es vor allem von Bedeutung, dass während der Diät regelmäßig Sport getrieben wird - denn nur so kann das L-Carnitin optimal genutzt werden und tatsächlich den Gewichtsverlust unterstützen.

Fettkiller #8: Leinsamen halten lange satt

Zu guter Letzt noch ein absolut gesunder Fettkiller: Leinsamen sind ein heimisches Superfood, dass du unbedingt in deinen Speiseplan einbauen solltest.

Beim Abnehmen sind Leinsamen eine echte Unterstützung, da sie voll von Ballaststoffen sind. Diese sättigen langanhaltend, da sie im Magen aufquellen und sich augfrund der Bindung von Wasser ausdehnen.

Da auch der Blutzuckerspiegel reguliert wird, gehören lästige Heißhungerattacken der Vergangenheit an. Zudem enthalten Leinsamen auch hohe Mengen an Eiweiß, was ebenfalls nachhaltig sättigt und zudem gut für die Muskeln und den Muskelaufbau ist. Insbesondere in Verbindung mit Sport ist der Verzehr von Leinsamen die ideale Möglichkeit, nachhaltig Gewicht zu verlieren.

Fazit: Diese 8 Lebensmittel sind perfekt zum Abnehmen ohne Jojo-Effekt

Diese acht Fettkiller lassen zuverlässig die Pfunde purzeln - egal ob du einen vegetarischen Ernährungsstil lebst oder gerne Fleisch isst. Sowohl der kalorienarme Harzer Käse, als auch das besonders L-Carnitin-haltige Lammfleisch, die proteinreichen Hülsenfrüchte oder der Kaffee am Morgen - all diese Lebensmittel helfen nachweislich dabei, Pfunde abzubauen.

Dabei solltest du jedoch nie vergessen, grundsätzlich einen gesunden Lebensstil zu pflegen und dich ausgewogen und gesund zu ernähren. Auch Sport sollte hin und wieder drin sein - dann kann dem Wunschgewicht eigentlich nichts mehr im Wege stehen.

