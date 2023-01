Abnehmen mit der Hawei-Methode: So funktioniert der Diät-Trend

"Hawei" steht für Hafer und Eiweiß und erklärt ziemlich genau, worum es in der Hawei-Methode geht: Da Diäten auf lange Sicht oftmals nicht mit Erfolg gekrönt sind, soll eine Ernährungsumstellung dabei helfen, langfristig an Gewicht zu verlieren - und das Wunschgewicht auch zu halten. Hierbei sollen hauptsächlich Haferprodukte und Lebensmittel konsumiert werden, die viel Eiweiß enthalten. Wir stellen den Diät-Trend Hawei vor und verraten, für wen sich die Methode eignet.

Hawei-Methode: So funktioniert der Diät-Trend

Streng genommen ist die Hawei-Methode keine Diät - vielmehr handelt es sich um eine Ernährungsumstellung, so der Begründer Dr. med. Winfried Keuthage in seinem Ratgeber Abnehmen mit der Hawei-Methode - die revolutionäre Formel aus Hafer und Eiweiß*. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Behandlung von Diabetes und die Ernährungsmedizin, aufgrund deren Grundlagen Keuthage die Abnehm-Methode entwickelt hat. Die wichtigsten Lebensmittel, die bei einer Diät mit der Hawei-Methode konsumiert werden sollten, sind Hafer sowie eiweißhaltige Produkte.

Hafer ist deshalb einer der wichtigsten Bestandteile der Ernährung der Hawei-Methode, da wertvolles Hafer-Beta-Glucan enthalten ist. Dieser Ballaststoff kann dafür sorgen, dass einer möglichen Insulinresistenz entgegengewirkt wird. Denn diese ist oft dafür verantwortlich, warum die Kilos trotz strenger Diät nicht in befriedigendem Ausmaß purzeln.

Eiweißhaltige Lebensmittel sollten zusätzlich verzehrt werden, da sie langanhaltend sättigen. Hierbei existieren sowohl tierische als auch pflanzliche Eiweißquellen, die in den Ernährungsplan mit eingebaut werden können. Tierische Eiweißquellen sind unter anderem Fleisch, Fisch und alle Milchprodukte. Pflanzliche Eiweißquellen sind beispielsweise Soja-Produkte, Bohnen, Linsen, Nüsse und Saaten.

Der Hawei-Wochenplan: Nachhaltig abnehmen

Ein weiteres Geheimnis des Erfolgs der Hawei-Methode, ist der Wochenplan, der strikt befolgt werden sollte, wenn effektiv abgenommen werden soll. Hierbei sind regelmäßige "Hafer-Tage" vorgesehen, die die Insulinresistenz senken sollen und den Insulinbedarf beim Diabetes-Typ 2 verringern sollen.

Die Empfehlung lautet, mit ein bis zwei Hafertagen zu starten und von dort an täglich Haferprodukte in den Speiseplan einzubauen - am besten Vollkorn-Haferprodukte. Zudem sollten täglich drei Hauptmahlzeiten verzehrt werden, die ausreichend Eiweiß enthalten, um langanhaltend zu sättigen. Die Hälfte der Mahlzeit sollte aus Gemüse oder Salat bestehen. Auf Snacks sollte weitestgehend verzichtet werden. Grundsätzlich sollte zu unverarbeiteten und frischen Lebensmitteln gegriffen werden und versucht werden, sich abwechslungsreich zu ernähren.

Schlussendlich gehört auch ausreichend Bewegung zur Hawei-Methode: Zum einen sollten täglich mindestens 8.000 bis 10.000 Schritte gelaufen werden und zusätzlich ein- bis zweimal die Woche Ausdauer und Kraft trainiert werden. Um den Gewichtsverlust festzuhalten, sollte außerdem ein Ernährungsprotokoll geführt werden und regelmäßig das Gewicht notiert werden sowie der Bauchumfang gemessen werden.

Hawei-Methode: Für wen ist diese Diät geeignet?

Die Hawei-Methode ist für all diejenigen geeignet, die nachhaltig an Gewicht verlieren möchten. Wie bereits erwähnt, handelt es sich laut Dr. Keuthage nicht um eine Diät, sondern um eine Ernährungsumstellung. Es sollte also die Bereitschaft vorhanden sein, die eigenen Ernährungsweisen dauerhaft zu verändern.

Dafür ist es bedeutsam, die eigenen Ernährungsweisen zu hinterfragen und schlechte Essens-Gewohnheiten aufzudecken. Das können ungesunde Lebensmittel, aber auch zu große Portionen oder emotionales Essen sein.

Wenn sich der Abnehmen-Erfolg nicht einstellt, sollten überdies die von Dr. Keuthage formulierten "Gegenspieler" in Angriff genommen werden. Hierbei handelt es sich um das Gehirn, Stress, Alkohol, Muskelabbau, Insulinresistenz, Hunger und die Darmflora. Diese Komponenten spielen zusammen und bewirken im Zweifelsfall, dass die Diät stockt und es zu Frustration kommt. Weitere Informationen dazu erhältst du im Ratgeber Abnehmen mit der Hawei-Methode*.

"Abnehmen mit der Hawei-Methode": Buch-Empfehlung - das steckt drin

Im Diät-Ratgeber Abnehmen mit der Hawei-Methode - Die revolutionäre Formel aus Hafer und Eiweiß* finden sich hilfreiche Tipps und Kniffe, wie gesund und nachhaltig Gewicht verloren werden kann. Hierbei geht es nicht darum, zu hungern - vielmehr soll auf bestimmte Lebensmittel gesetzt werden, die sowohl ausreichend Hafer als auch Eiweiß enthalten.

Im Ratgeber werden sowohl physiologische Hintergründe - etwa die Rolle des Gehirns für das Körpergewicht - als auch der Funktion und Zweck der Hawei-Methode umfassend erklärt. Ein Drittel des Buchs dreht sich dann um Rezepte: Es werden sowohl die beiden "Hauptdarsteller" Hafer und Eiweiß als auch die Rolle von Gemüse und Obst berücksichtigt. Zudem gibt es spezielle Kapitel, zum Beispiel zu den Themen Meal Prep, Salate und Dressings, Kinderteller und Süßes. Einen kostenlosen Blick ins Buch gibt es hier*.

Tipp: Dr. Keuthage schwört auf Hafer, um effektiv abzunehmen und dem Übergewicht (inkl. Diabetes und sonstigen Folgeerkrankungen) den Kampf anzusagen - sein Ratgeber Die Haferkur für einen gesunden Stoffwechsel: Natürliche Hilfe bei Diabetes, Fettleber und Fettstoffwechselstörung* ist als Kindle und Taschenbuch bei Amazon erhältlich.

