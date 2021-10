Kreuzkümmel hilft bei Diäten

Kreuzkümmel soll bei Diäten wahre Wunder bewirken. Bereits 2008 wurde in einer Studie belegt, dass Ratten, die Kreuzkümmel verzehrten, ihre Nahrung schneller verdauen konnten als Ratten, die keinen Kreuzkümmel fraßen. Die Schlussfolgerung des Experiments war eindeutig: Kreuzkümmel regt die Verdauung an. Außerdem gilt Kreuzkümmel als natürliches Heilmittel gegen Verstopfung und soll sogar Magenentzündungen lindern. Auch Blähungen und Bauchschmerzen bekommt man durch die Einnahme von Kreuzkümmel rasch wieder in den Griff. Kreuzkümmel (Cuminum cyminum) ist uns auch als Gewürz unter dem Namen Cumin bekannt. Bereits vor tausenden Jahren fand das zu den Doldenblütlern gehörende Gewächs Einzug in die ayurvedische Gesundheitslehre. Gerade wird es als Geheimtipp beim Abnehmen empfohlen. Inwiefern hilft der orientalische Allrounder tatsächlich bei einer Diät?

Kreuzkümmel: Ein Naturtalent hilft beim Abnehmen

Kreuzkümmel soll beim Abnehmen helfen. In Studien wurde die unterstützende Wirkung von Kreuzkümmel bei der Abnahme auch beim Menschen bestätigt. Empfohlen wird häufig das Trinken von Kreuzkümmel-Wasser. Dieses wird hergestellt, indem ein Teelöffel Kreuzkümmel mit etwa 200 Milliliter Wasser aufgekocht und im Anschluss abgesiebt wird. Das Wasser wird kalt oder warm über den ganzen Tag verteilt getrunken.

Kreuzkümmel-Wasser soll nicht nur beim Abnehmen helfen. Ihm wird auch eine entgiftende und entschlackende Wirkung zugeschrieben, die sich im Rahmen einer Diät positiv auf den Körper auswirkt. Zudem rege es die Bildung von Verdauungssäften und die Fettverbrennung an. Die Wirkung beim Abnehmen ist dem Pflanzenstoff Phytosterine geschuldet, der für das Ankurbeln des Stoffwechsels verantwortlich gemacht wird.

Jedoch sollte eines klar sein: Einfach nur Kreuzkümmel einzunehmen, wird beim Abnehmen nicht helfen. Eine Ernährungsumstellung und Sport gehören ebenso zu einer effektiven Diät. Kreuzkümmel-Wasser wirkt beim Abnehmen lediglich unterstützend. Bei einer Langzeitdiät kann Kreuzkümmel sogar Fettpolster an Problemzonen schmelzen lassen. Nachgewiesen werden konnte zudem, dass Kreuzkümmel neben dem Verlust von Körperfett, auch eine positive Wirkung auf den Insulin-Wert und den Blutzuckerspiegel hat. So kann Kreuzkümmel helfen, Diabetes vorzubeugen. Laut einer Studie von 2017 senkt es nämlich den Blutzucker-, Insulin- und HbA1c-Wert.

Kreuzkümmel-Diät: Vorsicht bei Diabetes

Vorsicht gilt jedoch für bereits an Diabetes Erkrankte beim Verzehr von Kreuzkümmel. Da er den Blutzuckerspiegel beeinflussen kann, sollte die Einnahme des Gewürzes im Vorfeld mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden, um Schwankungen des Blutzuckerspiegels auszuschließen. Auch Asthma-Patienten sollten vorsichtig mit Kreuzkümmel umgehen.

Der hohe Anteil ätherischer Öle kann die Schleimhäute reizen und eventuell einen Asthmaanfall auslösen. Aus diesem Grund sollte die Verträglichkeit des gesunden Gewürzes zunächst in kleinen Mengen getestet werden. Bei Berücksichtigung dieser Einschränkungen und einer maximalen Verzehrmenge von 3 Gramm am Tag spricht nichts dagegen, die Vielfalt an Kreuzkümmelprodukten* zu genießen.