Abnehmen mit einer Spritze: Funktioniert das wirklich - und für wen ist es überhaupt geeignet?

Mithilfe einer Spritze abnehmen? Dies klingt im ersten Moment surreal, ist allerdings schon Realität geworden und in einigen Ländern wie n den USA erhältlich. Die Präparate Wegovy und Ozempic sollen dabei helfen, Fett einfach wegzuspritzen. Doch wie genau funktionieren das und was steckt dahinter?

Abnehmen mit einer Spritze: Das steckt dahinter

Mithilfe des Wirkstoffes Semaglutid soll es möglich sein, sich Fett einfach wegzuspritzen. Der Wirkstoff befindet sich unter anderen in den Präparaten Ozempic und Wegovy. Beide Präparate werden vom Unternehmen Nova Nordisk Pharma hergestellt und sind beispielsweise bereits in den USA auf dem Markt erhältlich. Um abzunehmen, soll man sich die Spritze einmal pro Woche selber injizieren.

Der Wirkstoff Semaglutid funktioniert ähnlich wie das körpereigene Hormon GLP-1. Beide hemmen unter anderem den Appetit. Die Lösung Ozempic mit dem Wirkstoff Semaglutid ist in Europa bereits seit 2018 zugelassen. Jedoch ist das Fabrikat nicht als "Abnehm-Spritze", sondern als Diabetes-Medikament bekannt. Ozempic hilft nämlich dabei, den Blutzuckerspiegel zu senken. Ein Nebeneffekt, der bei Diabetes-Patient*innen durch die Einnahme häufig eintritt, ist eine Abnahme von Gewicht.

Um den Effekt der Gewichtsabnahme zu verstärken, wurde Wegovy entwickelt. Dieses Mittel ist etwas stärker dosiert als Ozempic. Ähnlich wie Ozempic ist es als Injektionslösung im Fertigpen erhältlich. Bereits Anfang 2022 hat die EU-Kommission Wegovy zum Einsatz bei starkem Übergewicht zugelassen. In Deutschland ist es bisher dennoch nicht erhältlich. Die Stiftung Warentest hat beim Hersteller Novo Nordisk nachgefragt; doch auch dieser konnte noch nicht sagen, wann Wegovy auf den deutschen Markt kommt.

Für wen der Stoff geeignet ist und was du sonst noch wissen solltest

Wegovy wird nicht für jede*n frei zugänglich sein, sondern nur für eine bestimmte Patientengruppe. Aus diesem Grund ist das Mittel verschreibungspflichtig. So könntest du Wegovy in Kombination mit einer Diät und körperlicher Aktivität verschrieben bekommen, wenn du

ein*e Erwachsene*r mit Adipositas bist, sprich einen BMI von über 30 hast oder

hast oder ein*e Erwachsene*r mit erhöhtem Übergewicht bist und damit verbundene Gesundheitsprobleme wie Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck einhergehen. Von einem erhöhten Übergewicht spricht man ab einem BMI über 27.

Wichtig zu wissen ist, dass der Wirkstoff Semaglutid nicht bei leichtem Übergewicht eingesetzt werden soll. Als Interessierte*r solltest du vorab mit deinem Arzt oder deiner Ärztin abklären, ob die Spritze eine Möglichkeit für dich wäre. Geht das ärztliche Personal davon aus, dass die Spritze in deinem Individualfall sinnvoll ist, kann er oder sie dir diese verschreiben.

Dass Wegovy beim Abnehmen helfen kann, zeigen mehrere Studien. Eine klinische Studie der "European Medicines Agency" konnte zeigen, dass stark übergewichtige Personen in 17 Monaten durchschnittlich 15,3 Kilogramm abnahmen, sofern sie sich einmal wöchentlich Semaglutid spritzten. In der Vergleichsgruppe, die ein Placebo bekam, lag die durchschnittliche Abnahme nur bei 2,6 Kilogramm. Zu beachten ist allerdings, dass es bisher keine ausreichende Forschung in Bezug auf die Risiken einer Langzeitanwendung gibt. Während der Studie kamen Übelkeit, Durchfall und Magen-Darm-Beschwerden häufig als Nebenwirkungen auf. Zudem mussten die Proband*innen während der Einnahme zusätzlich aktiv Kalorien einsparen und sich mindestens 150 Minuten pro Woche bewegen. Die Spritze allein kann also nicht beim langfristigen Gewichtsverlust helfen: Bewegung, eine ausgewogene Ernährung sowie ein gesunder Lebensstil müssen den Weg der Abnahme begleiten. Damit das Gewicht nach der Abnahme nicht wieder zurückkommt, sollten die neuen Gewohnheiten beibehalten werden.

Fazit

Hast du nur ein leichtes Übergewicht, ist der Einsatz des Wirkstoffes Semaglutid nicht vorgesehen. Während es das Mittel Ozempic bereits als Diabetes-Medikament auf dem Markt gibt, ist Wegovy in Deutschland noch nicht erhältlich. Vermutlich wird es das verschreibungspflichtige Medikament in naher Zukunft allerdings auch hier geben, denn die EU-Kommission hat es bereits zugelassen. Eine Einnahme sollte unbedingt ärztlich abgeklärt werden. Zudem solltest du dir dessen bewusst sein, dass die Risiken einer Langzeitanwendung bisher nicht genau erforscht sind. Bewegung und eine gesunde Ernährung sind auch während und nach der Injektion des Wirkstoffes erforderlich, damit die Gewichtsabnahme langfristig anhält.

