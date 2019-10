Abnehmen in der Badewanne? Wundermittel soll Verdauung anregen

Magnesiummangel führt zu Krämpfen und Verspannungen

Bei einem Magnesiummangel kann es bekannterweise zu Muskelkrämpfen und Verspannungen kommen, weshalb auch viele Sportler das Bad mit Bittersalz zur Entspannung nutzen. In Verbindung mit Wasser löst sich das Bittersalz zwar auf, wodurch die gebundenen Sulfate und das Magnesium freigesetzt werden, ob das Magnesium aber auch durch das Badewasser von der Haut aufgenommen werden kann, ist von der Wissenschaft ebenfalls nicht zweifelsfrei belegt.