12-Stunden-Regelung: So funktioniert das Abnehmen ohne Hungern

Das neue Jahr steht schon wieder fast vor der Tür und damit ist es auch wieder Zeit für neue Vorsätze. Ein häufig genannter Vorsatz ist es, abzunehmen und die überschüssigen Pfunde zu verlieren. Die einen versuchen das mit Diäten, aber diese sind meist nicht alltagstauglich und Experten streiten sich über die Wirksamkeit der vorhandenen Methoden.

Ein neues Konzept ist die sogenannte 12-Stunden-Regel. Bei dieser Form geht es nicht darum, was gegessen wird, sondern wann. Dies berichtet heilpraxis.net.

Neue Diät-Methode: Was die 12-Stunden-Regel besagt

Am Salk Institute in Kalifornien wurde die Effektivität der relativ neuen Diät von einem Forscherteam unter der Leitung von Dr. Satchidananda Panda untersucht. Für ihre Studie wurden 400 Mäuse auf unterschiedliche Ernährungspläne gesetzt. Dabei fand das Forscherteam heraus, dass der Körper besonders viel Fett und Kalorien verbrennt, wenn die Nahrungsaufnahme nur innerhalb eines bestimmten Zeitraumes stattfindet.

Dafür bekamen einige dieser Tiere eine fetthaltige oder eine zucker- und fettreiche Ernährung. Anderen verabreichten die Forscher eine zuckerreiche Ernährung und wieder andere erhielten eine ausgewogene Ernährung oder eine in unterschiedlichen Zeitfenstern.

Ergebnis: Wer Nahrung nur in bestimmtem Zeitfenster aufnimmt, bleibt schlanker

Die Mäuse, die in einem bestimmten Zeitfenster von neun bis zwölf Stunden Nahrung aufnehmen durften, blieben in der Regel schlanker, als die die mit der gleichen Menge an Essen und mit einer Nahrungsaufnahme über 24 Stunden.

Auch die Mäuse, die unter der Woche nach der 12-Stunden-Regelung essen durften und am Wochenende zur 24-Stunden Ernährung wechselten, setzten weniger an als die, denen immer Essen zur Verfügung stand. Übergewichtige Tiere nahmen mit dieser Methode sogar ab.