Schockierendes Ergebnis bei Ökotest: Krebserregende Stoffe in Männerduschgel entdeckt

Im Durchschnitt verbringen deutsche Männer 38 Minuten pro Tag mit Körperpflege. Deshalb ist den meisten auch ein gutes Duschgel wichtig. Doch eine Studie von Ökotest belegt nun: Viele Duschgele schneiden bei näherer Überprüfung nicht gut ab . Von 50 getesteten Produkten erhielten lediglich 13 die Note "sehr gut". Einige von ihnen weisen sogar höchst bedenkliche Inhaltsstoffe auf.

Diese Marken und Duschgele wurden von Öko-Test getestet

Es wurden insgesamt 50 Duschgele getestet. Darunter befinden sich neben bekannten Marken wie "Nivea", "Dusch Das" und "Dove" auch Naturkosmetik-Produkte und Eigenmarken aus dem Einzelhandel. Im Fokus der Untersuchung standen gesundheitsschädliche Duftstoffe und Konservierungsmittel.