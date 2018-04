Kopf hoch!

Oft sind sie unsere täglichen Begleiter - Smartphone und Tablet haben ihren festen Platz im Alltag. Sei es privat oder geschäftlich, wir nutzen sie beinahe rund um die Uhr. So praktisch die kleinen Geräte auch sind, ihre intensive Nutzung kann zu Lasten des Rückens gehen.

Der "Handy-Nacken" entsteht jedoch nicht durch gelegentliches Checken von E-Mails. Durchschnittlich beträgt unsere Handynutzung zwei bis vier Stunden täglich, nicht selten aber auch mehr.

Dabei ist der Kopf dauerhaft nach unten gerichtet, was die Nackenmuskulatur beansprucht. Der Kopf eines Erwachsenen wiegt im Mittel vier bis sechs Kilogramm. Das Gewicht, welches auf der Wirbelsäule lastet, erhöht sich jedoch mit der Neigung des Kopfes. Schon bei einem 30 Grad Winkel hat unser Rücken 18 Kilo zu stemmen.

Bei der Nutzung von Smartphones und Tablets neigen wir den Kopf allerdings meist um bis zu 60 Grad, zum Beispiel wenn das Tablet auf den Knien liegt, und die Last erhöht sich auf 27 Kilo. Diese zusätzliche Belastung hält dann oft über Stunden an und führt zu Verspannungen im Nacken. Regelmäßger Sport kann der Belastung der Muskulatur entgegenwirken. Bei der Wahl der Sportart hat man weitestgehend freie Hand, zu beachten ist nur, dass keine zusätzliche Belastung des Rückens entsteht. So eignet sich beim Schwimmsport Kraulen beispielsweise besser als Brustschwimmen, da hier die Gefahr einer Überstreckung der Wirbelsäule sehr hoch ist.

Auch die Einplanung von Handy-Pausen schafft Abhilfe. Wo diese aus beruflichen Gründen nicht möglich sind, kann die Nutzung von mobilen Geräten zumindest "ergonomischer" gestaltet werden. Ab und an das Handy höher zu halten oder das Tablet in einer Halterung aufzustellen entlastet den Nacken. Sophie Gürtler