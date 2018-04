In die Alpen oder nach Spanien?

Die deutschen Rentner sind so fit wie keine Generation zuvor und reisen gern: Knapp zwei Drittel der über 65-Jährigen haben im vergangenen Jahr wenigstens eine Urlaubsreise von mindestens fünf Tagen unternommen. Die Mehrheit davon - 61 Prozent - zieht es ins Ausland. Das beliebteste Reiseziel der Älteren außerhalb Deutschlands ist Spanien. Dorthin fuhren über zwölf Prozent aller Rentner, die im Jahr 2015 eine Reise ins In- oder Ausland unternahmen. Am häufigsten flog die "Generation 65plus" auf die Kanarischen Inseln und nach Mallorca.



Österreichische Alpen beliebt

Den zweiten Platz der beliebtesten Auslandsziele von Menschen über 65 Jahren belegt Italien, so das Ergebnis der Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR). 2015 haben 970 000 Frauen und Männer und damit 9,2 Prozent der Rentner-Touristen das Urlaubsland in Südeuropa besucht.

Vor allem die Alpenregion in Südtirol hat Ältere angezogen (3,1 Prozent). Auch das drittbeliebteste Land zeigt, dass die Rentner gern ihren Urlaub in den Bergen verbringen: Nach Österreich geht es für 770 000 und damit 7,6 Prozent der deutschen Rentner, die im Jahr 2015 eine mindestens fünftägige Reise unternommen haben. Die österreichischen Alpen waren dort das beliebteste Reiseziel.



"Generation 65plus" möchte noch etwas erleben

"Die Reiseziele und -aktivitäten machen deutlich, dass die Rentner im Urlaub nicht nur die Füße hochlegen wollen", sagt FUR-Studienleiter Philipp Wagner. "Die ,Generation 65plus" ist so fit wie nie zuvor und möchte noch etwas erleben", so Wagner weiter.

"Jüngere wollen sich häufiger am Strand oder Pool entspannen, bei den Rentnern dagegen stehen vielfältige Aktivitäten auf dem Programm." Laut der aktuellen Studie unternehmen Rentner am liebsten Ausflüge in die Umgebung, essen landestypische Spezialitäten, machen einen Einkaufsbummel und besuchen kulturelle sowie historische Sehenswürdigkeiten/ Museen.



Wandern statt feiern

Im Vergleich zu anderen Altersgruppen fällt auf, dass Ältere im Urlaub mehr wandern als Jüngere: 45 Prozent der "Generation 65plus" gibt in der FUR-Reiseanalyse an, "sehr häufig" oder "häufig" wandern zu gehen. Im Schnitt aller Altersgruppen sind es 36 Prozent. Lediglich 31 Prozent der 18- bis 29-Jährigen schnüren im Urlaub ihre Wanderschuhe.



In dieser Altersgruppe der Jungen steht die spanische Mittelmeerinsel Mallorca an erster Stelle der beliebtesten Auslandsreiseziele: Neun Prozent der Deutschen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren zog es 2015 auf die Baleareninsel. "Die Menschen in ihrer Sturm- und Drangzeit, in den Zwanzigern, fahren gerne auch wegen des attraktiven Partylebens nach Mallorca", kommentiert der FUR-Studienleiter Wagner das Ergebnis. "Junge Familien bevorzugen eher ruhigere und kostengünstigere Destinationen", so Wagner. Bei den 50- bis 64-Jährigen stehen - wie bei den Rentnern - die Kanarischen Inseln hoch im Kurs.



Top 5 der "Generation 65plus"

1. Spanien,

2. Italien,

3. Österreich,

4. Türkei,

5. Polen