E-Bikes unbedingt Probe fahren

Manche E-Bikes oder Pedelecs unterstützen kräftiger, bei anderen dauert es länger, bis die Unterstützung einsetzt. Deshalb sollten Ältere verschiedene Modelle ausgiebig Probe fahren, wenn sie umsteigen wollen. Gut sei es, jeweils eine halbe Stunde umherzuradeln, empfiehlt René Filippek, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Aber im Grunde sei es wie Radfahren - nur leichter.



Ebenerdiger Abstellplatz von Vorteil

Schwerer ist allerdings das Gefährt selbst: 25 bis 30 Kilogramm können es schon werden, sagt Filippek. Die schafft nicht jeder so leicht wie ein Fahrrad die Treppe runter in den Keller. "Man braucht einen ebenen Abstellplatz."



Ausstattung an den Alltag anpassen

Ältere sollten sich gut überlegen, wofür sie das Rad brauchen.

Wer damit vor allem Einkäufe erledigen möchte, sollte das beim Kauf sagen. "Bei einigen Modellen passen Fahrradtaschen nicht so gut dran", erklärt Filippek.

Will man etwa nur kürzere Strecken in der Stadt zurücklegen, reicht auch der kleinere, günstigere Akku. Am besten kauft man beim Fachhändler. Der kann auch helfen, falls die Software mal ein Update braucht oder man mit der Technik nicht zurechtkommt.

dpa-mag