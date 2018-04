Bei der Chirotherapie gleiten die Hände des Behandlers entlang der Wirbelsäule des Patienten. So ertastet er, ob und wo es blockierte oder fehlgestellte Gelenke oder verhärtete Muskeln gibt.

Ist dies der Fall, bringt er die Partie wieder in die richtige Stellung. Dies geschieht durch mal mehr, mal weniger kräftiges Dehnen, Massieren, Kneten und Drücken.

Rücken- und Kopfschmerzen, Verspannungen, Bandscheibenvorfälle, aber auch Tennisarm oder Knie- und Hüftarthrosen - das sind Beschwerden, die Chirotherapeuten in aller Regel behandeln. "Wichtig ist, sich mit einem Röntgenbild oder Computertomographie-Aufnahmen über die Beschaffenheit der Gelenke genau zu informieren", sagt der Orthopäde und Chirotherapeut Ramin Nazemi.



Impuls zur Selbstheilung

Neben Chirotherapeuten, das sind Ärzte mit entsprechender Zusatzausbildung, gibt es auch Chiropraktiker, Heilpraktiker mit chiropraktischer Ausbildung. Nach Angaben des Chiropraktikers Kristian Kittl werden keine Symptome, sondern Ursachen behandelt. Die Aufgabe eines Chiropraktikers bestehe im Suchen, Auffinden und Beseitigen von Nervenstörungen. Ein Chiropraktiker heile nicht, er setze einen Impuls zur Selbstheilung.

Zu den Methoden gehören unter anderem Mobilisation und Manipulation wie etwa Rotieren. Dabei werden Gelenke und Gewebe minimal bewegt. Vor allem bei Problemen im Bereich der Halswirbelsäule ist allergrößte Vorsicht angesagt. "Ruckartige Manipulationen in diesem Bereich sind riskant und sollten ausbleiben", erklärt Kittl.

Das sieht der Neurologe Prof. Gereon Nelles, Vorstandsmitglied beim Berufsverband Deutscher Nervenärzte und bei der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, ebenso. "Bei starkem Rotieren an der Halswirbelsäule besteht die große Gefahr, dass es zu einem Einreißen von einer der vier Arterien im Hals kommt, die das Gehirn mit Blut versorgen." Dann kann das Blut nicht mehr ungehindert zum Gehirn fließen - ein Schlaganfall ist wahrscheinlich.



Die Suche nach dem Richtigen

Wie viele Behandlungen bei einem Chiropraktiker nötig sind, ist unterschiedlich. Wer auf der Suche nach einem seriösen Chiropraktiker ist, kann sich an Berufsverbände wie den Bund deutscher Chiropraktiker (BDC) oder die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft für Chiropraktik (DAGC) wenden. Man sollte darauf achten, dass der Chiropraktiker den Titel "Master of Science in Chiropraktik" durch die Chiropraktik Akademie (CPA) erworben hat.

Nicht im Leistungskatalog Chiropraktische oder chirotherapeutische Behandlungen gehören nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), erklärt Ann Marini, Sprecherin des GKV-Spitzenverbands.

"Im Einzelfall ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Kasse eventuell doch auf freiwilliger Basis zahlt. Deshalb sollten sich Versicherte erkundigen."

dpa-mag