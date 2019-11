Abnehmen ohne zu hungern: Welche fünf Lebensmittel die Fettverbrennung beschleunigen

Scharfe Gewürze reduzieren den Heißhunger

Scharfe Gewürze sind ebenfalls sehr gesund. Die heilende Wirkung der Ingwerknolle beispielsweise ist laut NDR in der asiatischen Medizin bereits seit Jahrhunderten bekannt und hilft nicht nur als Tee bei Erkältung. Eine Studie aus New York belegt, dass die Wurzel im Wasser auch beim Abnehmen hilft.

Im Essen führen scharfe Gewürze wie Ingwer oder Chili zu weniger Heißhunger auf salzige, fettige und süße Speisen.

Der Scharfstoff Capsaicin in der Chilischote hat eine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung, ebenso wie die im Ingwer enthaltenen Stoffe Gingerol und Shogaol. Die in Chili enthaltene Schärfe erhöht laut dem Zentrum der Gesundheit Luzern die Körperkerntemperatur und steigert so die Verbrennung von Kalorien.

Die in Ingwer neben den Scharfstoffen enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe, darunter Vitamin C, Magnesium, Kalium, Kalzium und Eisen, sitzen direkt unter der Schale. Die Webseite gesundheit.de empfiehlt deshalb, die Wurzel möglichst dünn zu schälen, damit die Inhaltsstoffe die beste Wirkung erzielen können.

Wann und warum wird Halloween gefeiert? Wir haben Fakten rund um das Gruselfest gesammelt.

Kaffee: Lieblingsgetränk der Deutschen als Kalorienverbrenner

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Ob an der Arbeit, zuhause oder im Restaurant, im Schnitt trinkt jeder 162 Liter pro Jahr. Die enthaltenen Stoffe sollen sogar beim Abnehmen unterstützen.

Das Koffein der Bohnen sorgt für eine Stimulierung des sogenannten Thermogenes und kurbelt so, ähnlich wie bei den Scharfstoffen in Ingwer und Chili, ebenfalls die Fettverbrennung an. Nach sportlicher Betätigung soll Kaffee laut der Informationsplattform Kaffee.de sogar den Muskelkater lindern. Aber Vorsicht: Zu viel Kaffee kann auch negative Effekte haben und dem Körper schaden.