5 Fehler, die man beim Putzen vermeiden sollte

5. Die Waschmaschine nicht reinigen

Außerdem sollte man ab und an auch seine Waschmaschine reinigen. In vielen Familien wird diese fast täglich verwendet. Schnell sammelt sich hier Schmutz, der dafür sorgen, kann das, es beim Waschgang zu Problemen kommt und Textilien nicht richtig sauber werden.

Gerade in der Coronakrise sollten im Bereich der Hygiene keine Abstriche gemacht werden. Wie sie Oberflächen virenfrei machen, erfahren Sie hier. Auch wenn Ordnung und Sauberkeit im Haushalt nur einen kleinen Beitrag darstellen kann, sollte man auch hier kein Risiko eingehen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.