5. Venen- und Lymphtag Bad Kissingen

Was 2010 bescheiden begann, entwickelte sich zu einer interessanten Großveranstaltung im Tattersall mit Ausstellungsständen, Workshops und praxisbezogenen Vorträgen für jedermann. Der Eintritt ist frei.

Unzählige Menschen haben geschwollene Beine und Füße. Angefangen hat es oft mit vereinzelten Schwellungen am Fuß oder auch nur an den Zehen. "Doch viele Menschen wissen gar nicht, warum sie eigentlich Schmerzen haben", weiß Petra Weber aus jahrzehntelanger beruflicher Erfahrung. Ziel des Venen- und Lymphtages ist es deshalb, die Betroffenen aufzuklären und Hilfe anzubieten.

Vor fast zehn Jahren gründete Petra Weber, Inhaberin des Sanitätshauses reh-in-tec-Weber GmbH, in Bad Kissingen den Venen- und Lymph-Arbeitskreis, dem viele Ärzte und Therapeuten angehören. Regelmäßig tauschen sich seitdem die Experten aus. Um auch die Betroffenen an den neuesten Erkenntnissen teilhaben zu lassen, wurde 2010 der erste Venen- und Lymphtag organisiert, damals im Mehrgenerationenhaus. Doch das Interesse sowohl der Fachleute als auch der Betroffenen stieg rasant, weshalb die Veranstaltung 2012 in den größeren Tattersall verlegt wurde. War der Venen- und Lymphtag bisher immer im Herbst, wurde dessen fünfte Veranstaltung ganz bewusst auf den 19. März gelegt, ist es doch der Termin des ersten Deutschen Lymphtages. "Bad Kissingen war in diesem Thema also schon immer Vorreiter", freut sich Weber. Gespannt ist Weber vor allem auf den Vortrag von Rüdiger Baumeister, Gefäßchirurg an der Chirurgischen Klinik in München Bogenhausen und Präsident der Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen. Als einer der wenigen Ärzte, die bei Venen- und Lymph-Erkrankungen operativ eingreifen, wird Baumeister um 12 Uhr über die "Mikrochirurgische Wiederherstellung der eigenen Lymphgefäße" sprechen. Aber auch andere Experten kommen nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Kay Blankenburg in halbstündigen Vorträgen zwischen 10 und 16 Uhr zu Wort, wobei die Themenvielfalt vom Einsatz richtiger Kompressionsstrümpfe bis zur "modernen minimalinvasiven Krampfaderoperation" reicht. Zwischendurch zeigen Therapeuten in Workshops die richtige Venen- und Lymphgymnastik oder sprechen über den idealen Ablauf einer Lymphdrainage. Zusätzlich gibt es kostenlose Venenmessungen und Kneipp-Anwendungen.

Sigismund von Dobschütz