Du kennst es sicher: Nahezu jede am Markt erhältliche Gesichtscreme verspricht eine besonders gute Wirkung für deine Haut. Für Verbraucher*innen hat das Portal Öko-Test einen entsprechenden Vergleich durchgeführt, um herauszufinden, welche Gesichtscremes wirklich so gut sind, wie in der Werbung versprochen.

Gesichtscremes im Öko-Test Vergleichstest

Verlangt deine Haut im Gesicht nach Feuchtigkeit und Fett, so äußert sich dies in trockenen Stellen und die Haut wirkt gereizt, zeigt sich gerötet oder besonders rau, wenn du über sie streichst. Für Öko-Test ist klar: Eine reichhaltige Gesichtscreme sollte deine Haut mit Fett und Feuchtigkeit versorgen.

Weniger gern gesehen wird es jedoch, wenn sich in den Rezepturen der Gesichtscremes Stoffe wiederfinden, die dort eigentlich nicht hineingehören. Sobald von entsprechenden Inhaltsstoffen gesundheitliche Risiken ausgehen, sollten diese dort eigentlich eher nicht enthalten sein. Leider findet das Verbraucherportal Öko-Test solche Substanzen dennoch im Test. Notenabzüge gibt es hier unter anderem für bedenkliche Konservierungsstoffe, kritische Duftstoffe und problematische UV-Filter.

Aus der riesigen Auswahl an Gesichtscremes auf dem Markt hat sich Öko-Test insgesamt 44 Gesichtscremes herausgesucht. Davon können gerade einmal zehn Cremes mit Bestnote empfohlen werden. Vier Produkte fallen im Test sogar mit der Note "ungenügend" durch.

Problemstoffe in Gesichtscremes

Problematisch ist es, wenn in Gesichtscremes der Stoff Formaldehyd enthalten ist, da dieser bei unsachgemäßer Anwendung Allergien, Haut-, Atemwegs- oder Augenreizungen verursachen kann. Aus diesem Grund plant die EU-Kommission einen Hinweis auf Kosmetika-Verpackung, deren Gehalt an freiem Formaldehyd bei mehr als 10 Milligramm pro Kilogramm liegt. Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat bereits Untersuchungen auf Formaldehyd vorgenommen. In Feuchtigkeitscremes für das Gesicht ist laut Öko-Test auch der Stoff Butylparaben enthaltenen, der ebenfalls als kritischer Konservierungsstoff gilt und in Verdacht steht, wie ein Hormon zu wirken.

Auch hinsichtlich der Parfümierung von Gesichtscremes ist Öko-Test auf kritische Duftstoffe wie Galaxolid und Hydroxycitronellal, Cinnamylalkohol sowie Cinnamal gestoßen. Während Galaxolid über die Haut in den menschlichen Organismus gelangen und sich im Fettgewebe anreichern kann, sind die Inhaltsstoffe Hydroxycitronellal, Cinnamylalkohol sowie Cinnamal dafür bekannt, Allergien auslösen zu können.

Auch Paraffine oder Silikone sind in vielen Gesichtscremes enthalten. Laut Öko-Test integrieren sich diese nicht gut in das Gleichgewicht der Haut. Mineralöl-basierte Fette können außerdem mit aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen verunreinigt sein. Auch diese wurden im Test in einer Gesichtscreme nachgewiesen. Unter ihnen können sich Verbindungen befinden, die Krebs erzeugen können.

Tipps bei der Auswahl von Gesichtscremes

Sicher kennst du selbst einige Gesichtscremes, die mit Lichtschutzfaktor beworben werden und hast bereits überlegt, zu einer solchen Creme zu greifen. Auch im Vergleichstest bei Öko-Test sind einige Gesichtscremes mit Lichtschutzfaktor untersucht worden.

Vier von ihnen enthalten jedoch Octocrylen oder Ethylhexylmethoxycinnamat. Diese UV-filternden Stoffe, die laut Öko-Test schon lange kritisiert werden, stehen demzufolge im Verdacht, wie ein Hormon zu wirken. Öko-Test rät daher dazu, Gesichtscremes ohne Lichtschutzfaktor zu verwenden.

Gleichzeitig wird dargestellt, dass das Werbeversprechen von durch Anti-Falten-Cremes erzielte Hautstraffung, nicht gehalten werden kann. Öko-Test hat sich bei seinem Vergleichstest mit den von den Herstellern vorgelegten Studien zum Wirkversprechen auseinandergesetzt. Leider konnte keine der Studien überzeugen, sodass Öko-Test stattdessen zu genug Schlaf und gesundem Essen für das Vorbeugen von Falten rät.

Fazit

Wie du siehst, kann bedauerlicherweise nicht jedes Werbeversprechen der Kosmetik-Industrie, gerade was die Wirkung von Gesichtscremes angeht, eingehalten werden. In einigen getesteten Gesichtscremes sind außerdem Problemstoffe enthalten, deren Einfluss und Wirkung nicht unterschätzt werden sollte. Wenn dich interessiert, welche Gesichtscremes im Speziellen im Vergleichstest des Portals Öko-Test gut oder schlecht abgeschnitten haben und ob vielleicht sogar deine Gesichtscreme im Test eingeschlossen ist, so können die Ergebnisse auf der Internetseite käuflich erworben werden.

