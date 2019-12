Abnehmen ohne Hungern: So funktioniert die 12-Stunden-Regel

Abnehmwillige aufgepasst: Essen am Abend liegt häufig schwer im Magen

In einem bestimmten Zeitraum zu essen, ist keine komplett neue Idee. Mehrere Diät-Ansätze schlagen ähnliches vor. Auch Ernährungsberater betonen, dass nicht jede Tageszeit zum Essen geeignet ist. Spät abends zu speisen, ist beispielsweise keine gute Idee, weil der Körper bereits in den Ruhemodus geschaltet hat und das Essen dann häufig schwer im Magen liegt.

Trotzdem sollte diese Diät nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist trotzdem wichtig was in den verbleibenden 12 Stunden gegessen wird. Um dabei nicht in einen ungesunden Teufelskreis zu rutschen, sollten Pizza, Pasta und Co Ausnahmen bleiben.

Die Abnehmwilligen sollten also dennoch auf eine ausgeglichene Vitaminzufuhr achten. Dazu kommt, dass zu langes Fasten zu schwer kontrollierbaren Hungerattacken führen kann.

Weitere Forschungen in Planung

In weiteren Forschungen soll daher getestet werden, ob diese Methode ebenfalls zu einer Gewichtsreduktion bei Menschen führen kann. Die Ergebnisse der Forschung mit den Mäusen lassen sich nicht direkt auf den Menschen übertragen.