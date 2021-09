Mit durchschnittlich 20.000 Atemzügen pro Tag bei einem Erwachsenen ist die Lunge quasi im Dauereinsatz. Und das meist, ohne dass wir uns der Funktion des lebenswichtigen Organs bewusst sind. Die Lunge übernimmt im Organismus den Sauerstoffaustausch des Organismus. Durch Krankheiten wie eine Chronische Bronchitis, Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen ist diese lebenswichtige Funktion entweder gestört, oder stark beeinträchtigt. Weltweit sind etwa 200 Millionen Menschen sogar lebensbedrohlich von Atemwegserkrankungen betroffen. Tendenz steigend.

Dazu kommen zahlreiche Atemwegsbeschwerden bei Allergien oder als Begleiterscheinungen von anderen Erkrankungen. Viele der Lungenerkrankungen sind nicht heilbar. Doch für Linderung und die Stärkung der Lunge gibt es dennoch einige Hilfsmittel. Und wie so oft spielt dabei die Ernährung eine zentrale Rolle. Bei mehreren Lebensmitteln wurde sogar wissenschaftlich ein positiver Effekt auf das lebenswichtige Organ nachgewiesen.

Diese Lebensmittel stärken die Lunge

Ingwer

Die Ingwerwurzel ist ein echter Alleskönner. Ingwer unterstützt nicht nur die Funktionen der Lunge, sondern hilft zudem gegen Entzündungen. Grund dafür sind die verschiedenen Verbindungen der Wurzel, die auch anti-entzündlich wirken. Das enthaltende ätherische Öl hilft auch festsitzenden Schleim in der Lunge zu lösen. Schon bei zwei bis drei Tassen Ingwer-Tee am Tag zeigen sich erste positive Effekte. Allerdings sollte nach Möglichkeit geriebener Ingwer für den Tee verwendet werden. Richtig zubereitet hilft Ingwertee übrigens auch bei Erkältung.

Petersilie

Die Petersilie ist ein regelrechtes Heilkraut. Neben seiner harntreibenden Wirkung zählt Petersilie zu den Lebensmitteln mit dem höchsten Apigenin-Anteil. Die harntreibende Wirkung sorgt dafür, dass die Nieren regelrecht durchgespült werden. Und der Apigenin-Anteil bekämpft Krebszellen. Das geht aus einer Studie aus dem Jahr 2017 hervor. Besonders Lungenkrebszellen werden von Apegenin attackiert. Dabei bleiben gesunde Lungenzellen völlig unbehelligt. Ein weiterer Vorteil von Petersilie: Bei einem Versuch von Nikotinsüchtigen schwangeren Ratten hat sich gezeigt, dass die Jungen der Rattenmutter, die Petersilien-Extrakt bekamen deutlich besser entwickelten, als die anderen Ratten.

Oregano

In Oregano sind sowohl Carvacol als auch Rosmarinsäure enthalten. Das sind beides Inhaltsstoffe, die schleimlösend und anti-histaminisch wirken. Damit Oregano seinen vollen Gesundheitseffekt entfalten kann, empfiehlt gesundheit.de mehrmals am Tag einen Organo-Tee mit einem Teelöffel zu sich zu nehmen. Oregano kann entweder in getrockneter Form für Speisen, oder als Öl vermischt in einem Getränk konsumiert werden.

Roher Knoblauch

In rohem Knoblauch ist ebenfalls ein besonderer Wirkstoff. "Allicin" gilt als Antibiotika-ähnlich und soll eine heilende Wirkung auf die Lunge haben. Laut der Forschungsarbeit von Forschenden aus England hilft "Allicin" dabei, Bakterien den Garaus zu machen. Damit könnte der Wirkstoff etwa beim Bekämpfen von Atemwegserkrankungen wie der zystischen Fibrose helfen. Rohem Knoblauch wird außerdem nachgesagt, dass er bei einem Konsum von zweimal pro Woche das Risiko von Lungenkrebs um 40 Prozent senken könne.

Zwiebeln

Auch wenn der Zwiebelgeruch sehr scharf ist und für tränende Augen sorgen kann, er hat doch eine extrem positive Wirkung auf den Menschen. Denn: Die ätherischen Öle der Zwiebel wirken schleimlösend, desinfizierend und entzündungshemmend. Zwiebeln sind daher nicht für das Essen eine gesunde Alternative, sondern auch Zwiebel-Sirup soll eine gesunde Alternative darstellen - besonders für die Lunge. Um Zwiebel-Sirup selbst herzustellen, reicht es, die Zwiebel aufzuschneiden und in einem Behälter mit Zucker für einige Stunden ziehen lassen. Der Saft eignet sich bestens als Hustensaft.

Wasser als gesunder Alleskönner

Sowohl der menschliche Körper, als auch die Lunge bestehen zu einem überwiegenden Anteil aus Wasser. Zwischen 50 und 70 Prozent Wasser kommen auf einen durchschnittlichen Erwachsenen. Daher ist es naheliegend anzunehmen, dass auch die Lunge ausreichend hydriert sein muss, um gut funktionieren zu können. Und tatsächlich: Schon wenn die Lunge minimal trocken ist, ist sie statistisch gesehen deutlich anfälliger für Krankheiten. Entsprechend deutlich fällt auch die Warnung des deutschen Lungeninformationsdienstes aus. „Eine Austrocknung des Körpers kann Asthmaanfälle nach sich ziehen.“ Trotzdem sollten tagtäglich drei Liter Flüssigkeit nicht überschritten werden. Denn: „Zuviel Flüssigkeit kann die Lunge belasten, da sich der Druck in den Blutgefäßen erhöht.“

Fisch

Omega-3-Fettsäuren sind in Fisch zuhauf vorhanden. Bei Kaltwasserfischen wie Lachs, Makrele und Heringen gibt es besonders viele Omega-3-Fettsäuren, die eine besonders positive Wirkung auf die Lunge haben. Omega-3 bekämpft nämlich nachweislich Entzündungen in der Lunge.

Brokkoli löst "Heilungsgene" aus

Laut einer Studie der John-Hopkins-Universität soll Brokkoli besonders geeignet sein, um ehemalige Raucher auf dem Weg in die Abstinenz zu begleiten. Grund dafür ist die Aktivität des Gens "NRF2". Das ist dafür zuständig, dass die Zellen vor Schadstoffen und Giften geschützt werden. Bei Rauchenden oder ehemals Rauchenden ist die Aktivität dieses Gens stark verringert. Deswegen können sich die Lungenbläschen nicht so gut erholen. Doch der in Brokkoli enthaltene Pflanzenstoff "Sulforaphan" hilft laut der Studie dabei, eben dieses Gen wieder zu aktivieren. Außerdem soll laut den Forschenden sogar die tägliche Einnahme eines Getränks aus Brokkoli-Sprossen die Luft in stark Smog-belasteten Gebieten säubern.

Milchprodukte

Milchprodukte sind besonders gute Phosphorlieferanten. Phosphor wiederum ist für den Sauerstoffaustausch im Körper zuständig. Wer also Phosphormangel hat, atmet oft auch schwerer. Ein typisches Anzeichen: Das "rasseln" der Lunge beim Atmen.

Raucherlungen erholen sich mit Äpfeln und Tomaten schneller

Ebenfalls Forschende der Johns Hopkins University entdeckten 2017 einen heilenden Effekt bei Äpfeln und Tomaten. Laut der Forschungsgruppe habe sich die Lungenfunktionen bei Ex-Rauchern deutlich schneller regeneriert, wenn diese mindestens einen Apfel und zwei Tomaten am Tag äßen. Auch bei Nichtrauchern konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen positiven Effekt im Zusammenhang mit Äpfeln und Tomaten machen: Denn die altersbedingte Abnahme der Funktionsfähigkeit der Lunge konnte mit den Lebensmitteln deutlich verlangsamt werden. Wichtig ist aber das Zusammenspiel: Nur Äpfel oder nur Tomaten hatten keinen vergleichbaren Effekt.

Äpfel beflügeln Sexleben

In einer anderen Studie aus dem Jahr 2014 in Italien habe der tägliche Konsum von Boskoop (ein Naturapfel) bei Frauen statistisch nachweisbar für intensivere Orgasmen gesorgt.