Gesunde Dickmacher: Diese fünf Lebensmittel können zur Kalorienfalle werden

Dass Obst und Gemüse gesund sind, weiß doch jedes Kind. Gerade um abzunehmen, sind vitamin- und nährstoffreiche Lebensmittel, die lange satt machen, besonders beliebt. Doch Vorsicht: Einige vermeintlich gute Lebensmittel können laut der Fitnesswebseite Fit for Fun auch schnell zur Kalorienfalle werden.

Gerade verarbeitete und haltbar gemachte Produkte weisen dennoch bei einem genaueren Blick auf die Nährwertangaben einen hohen Fett- oder Zuckergehalt auf. Den meisten Lebensmitteln werden Zucker oder andere Geschmacksträger hinzugefügt, was zu einer hohen Kalorienanzahl führt. Hier gilt eben doch der Grundsatz: Selbstgemacht ist immer am besten!

Von diesen fünf Dingen sollten Sie nicht zu viel essen, sonst kann der gewünschte Erfolg beim Abnehmen ausbleiben:

1. Trockenobst

Als Ersatz für ungesunde Süßigkeiten wie Schokolade und Co. greifen viele gerne zu Trockenfrüchten. Auch im Joghurt, in Smoothies oder im Müsli können Datteln, Kiwis, Bananen und Co. ein abwechslungsreiches Topping sein.

Dennoch ist die getrocknete Variante nicht so gesund wie frisches Obst: Das hat je nach Sorte 15 bis 20 Gramm natürlichen Zucker und enthält einige Ballaststoffe , 30 Gramm Trockenfrüchte (etwa 3 bis 4 Datteln) hingegen weisen bereits ungefähr die gleiche Menge an Zucker auf. Dabei ist eine große Menge an Trockenobst schneller gegessen als zum Beispiel drei bis vier Äpfel.

Wer also wirklich Kalorien und Zucker sparen möchte, sollte zu frischem Obst mit einem hohen Wassergehalt greifen.

2. Nüsse

Auch Nüsse sind allgemein als gesunde Sattmacher bekannt, doch auch hiervon sollte man nur in Maßen genießen. Zwar enthalten alle Nusssorten gesunde Fette, wertvolle Nährstoffe und sind gut für Herz und Blutgefäße, aber sie enthalten auch eine Menge an Kalorien. Eine 100 Gramm-Portion Haselnusskerne enthält laut dem Bundeszentrum für Ernährung beispielsweise 644 Kilokalorien, die selbe Portion Maronen hingegen nur 196.