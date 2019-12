Gesichtscremes bei Öko-Test: Naturkosmetik überzeugt, bekannte Marken klare Verlierer

Die Gewinner des Vergleichs: inFranken.de stellt Ihnen drei ”sehr gute” Cremes vor

Die Nonique 24h Gesichtspflege von Yeauty

Preis pro 50 ml: 6,95 Euro

keine bedenklichen/umstrittenen Inhaltsstoffe

Parfüm: Geraniol, Cirtonellol

bemängelt wird lediglich die überflüssige Kartonverpackung

Die Skinfood Bio Papaya 24h AHA Pflege von Bio:Vegane

Preis pro 50 ml: 12,95 Euro

keine bedenklichen/umstrittenen Inhaltsstoffe

Parfüm: Geraniol, Eugenol

Die Alverde Tagescreme Bio-Wildrose von DM

Preis pro 50 ml: 2,95 Euro

keine bedenklichen/umstrittenen Inhaltsstoffe

Parfüm: Geraniol, Citronellol

bemängelt wird lediglich die überflüssige Kartonverpackung

Klare Verlierer: Diese drei Markenprodukte wurden mit ”ungenügend” bewertet

Sowohl Öko-Test als auch inFranken.de können für die folgenden Produkte keine Kaufempfehlung aussprechen.

Die Olaz Complete Tagescreme LSF 15

Preis pro 50 ml: 3,95 Euro

Parfüm: Hydroxycitronellal, Citronellol

bedenkliche/umstrittene Inhaltsstofffe: PEG/PEG-Derivate, bedenklicher UV-Filter Octocrylen, Propylparaben, Paraffine/Silikone

umweltschädliche

überflüssige Kartonverpackung

Die Mouson-Creme von Garnier

Preis pro 50 ml: 1,63 Euro

Anti-Aging-Versprechen: Nicht eingelöst

Parfüm: künstlicher Moschusduft, Cinnamylalkohol, Hydroxycitronellal, Citronellol, Cumarin, Eugenol, Geraniol

bedenkliche/umstrittene Inhaltsstoffe: Formaldehyd/-abspalter, PEG/PEG-Derivate, bedenklicher UV-Filter Ethylhexylmethoxycinnamat, Butylparaben, Paraffine/Silikone

umweltschädliche Kunststoffverbindungen

überflüssige Kartonverpackung

Die Bebe Intensiv Pflege Trockene Haut

Preis pro 50 ml: 3,65 Euro

Parfüm: vorhanden, aber keine weiteren Angaben

bedenkliche/umstrittene Inhaltsstoffe: PEG/PEG-Derivate, Propylparaben, Silikone

umweltschädliche Kunststoffverbindungen

Gesichtscreme kaufen: Öko-Test gibt Tipps

mit ”sehr guten” Naturkosmetik-Cremes gehen Sie auf Nummer sicher: Vermeiden Sie kritische Inhaltsstoffe wie Silikone oder Formaldehydabspalter

Anti-Aging-Versprechen sind mit Vorsicht zu genießen, achten Sie lieber auf genügend Sonnenschutz, Schlaf und gesundes Essen

Wenn Sie empfindliche Haut haben, versuchen Sie Parfüm-freie Produkte

Öko-Test rät: Worauf Sie bei der Anwendung in der kalten Jahreszeit achten sollten

Ein Zeichen für zu trockene Haut ist ein Ziehen oder Spannen der Haut, testen sie eine reichhaltigere Creme

Manchmal entsteht gereizte Haut durch zu viel Kosmetik oder Reinigung, probieren Sie eine mildere Reinigung

Wenn die Haut lange nach dem Eincremen noch glänzt ist die Creme zu fettreich, probieren Sie eine leichtere Variante

zu fettreiche Cremes können auf Dauer zu Pickeln führen

Den kompletten Vergleichstest mit 53 getesteten Gesichtscremes finden Sie gratis auf der Webseite von Ökotest.

Lesen Sie auch: In der kalten Jahreszeit ist nicht die Haut nicht nur im Gesicht besonders gereizt, sondern vor allem auch an den Händen. Lesen Sie hier unseren Artikel über den Handcreme-Test von Öko-Test und schützen Sie Ihre Hände.





