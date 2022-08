370 Weine von 80 fränkischen Weingütern wurden verkostet – am Ende standen 10 Sieger fest. Am Montag (01.08.2022) wurden im unterfränkischen Würzburg bereits zum 19. Mal die besten Frankenweine gekürt. Dabei durften sowohl altbekannte Namen als auch einige Überraschungssieger den begehrten Ceratit Nodosus entgegennehmen und können ihre Kreationen mit dem Titel "Best of Gold 2022" schmücken. Die Trophäe hat ihren merkwürdigen Namen übrigens von einem urzeitlichen Kopffüßer, den der Fränkische Weinbauverband als Symbol für die Einzigartigkeit der Frankenweine gewählt hat.

Vor der Preisvergabe am Abend stand aber erst einmal ein Verkostungsmarathon an. 50 renommierte Weinjournalisten und -Blogger, Sommeliers, Fachleute und Gastronomen probierten sich auf Einladung des Fränkischen Weinbauverbands durch die fast 400 Weine – und zwar "blind". Qualifiziert hatten sich die Winzer für den "Oscar der fränkischen Weinbranche" mit einer Goldmedaille bei der fränkischen Weinprämierung. Am Abend standen dann die Sieger in insgesamt vier Kategorien fest:

Die besten Weine aus Franken - das sind die Sieger von "Best of Gold 2022"

Rot

Weingut Josef Walter, Bürgstadt (2016 Bürgstadter Centgrafenberg Frühburgunder J Qualitätswein)

(2016 Bürgstadter Centgrafenberg Frühburgunder J Qualitätswein) Weingut Hofmann, Ipsheim (2018 Ipsheimer Burg Hoheneck Cabernet Sauvignon Qualitätswein)

Weiß und fein

Weingut Kreglinger, Segnitz (2021 Marktbreiter Sonnenberg Silvaner Kabinett)

(2021 Marktbreiter Sonnenberg Silvaner Kabinett) Weingut Horst Sauer, Escherndorf (2021 Escherndorf VDP.ORTSWEIN Müller-Thurgau Qualitätswein)

Weiß und Struktur

Weingut Brügel, Greuth (2019 Greuther Bastel Silvaner „Filetstück“ Qualitätswein)

(2019 Greuther Bastel Silvaner „Filetstück“ Qualitätswein) Winzergemeinschaft Franken eG, Kitzingen (2021 Wipfelder Zehntgraf Weißer Burgunder Spätlese)

(2021 Wipfelder Zehntgraf Weißer Burgunder Spätlese) Winzerhof Kieselsmühle, Dettelbach (2021 Dettelbacher Sonnenleite Riesling Spätlese)

(2021 Dettelbacher Sonnenleite Riesling Spätlese) Weingut Hans Wirsching, Iphofen (2021 Iphöfer Kronsberg VDP.ERSTE LAGE Scheurebe „Alte Reben“ Qualitätswein)

(2021 Iphöfer Kronsberg VDP.ERSTE LAGE Scheurebe „Alte Reben“ Qualitätswein) Weingut Uwe Geßner, Garstadt (2020 Wipfelder Zehntgraf Silvaner Qualitätswein)

Weiß und edel

Weingut Höfling, Eußenheim (2018 Gössenheimer Homburg Silvaner Eiswein)

Beste Weine Frankens – Newcomer und alte Bekannte prämiert

Bei der Vergabe von Best of Gold dominierten vor allem alte Bekannte. Unter anderem wurden die Weingüter Horst Sauer aus Escherndorf im Kreis Kitzingen und Höfling aus Eußenheim im Kreis Main-Spessart-Kreis in der Vergangenheit schon mehrfach mit der begehrten Goldtrophäe ausgezeichnet.

Buchtipp: Bruckmann Wanderführer - Entdeckertouren Fränkische Schweiz

Aber auch Neulinge bekamen in diesem Jahr den goldenen Ceratit Nodosus. So wurde auch das Winzer-Ehepaar Petra und Werner Schmitt geehrt, das sein Weingut Winzerhof Kieselmühle in Dettelbach (Kreis Kitzingen) gemeinsam mit Tochter Anna-Lena eigentlich nur im Nebenerwerb betreibt. "Da ist man einfach stolz, weil das Werk, das man macht, gewürdigt wird", sagt Petra Schmitt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Mehr zum Thema Frankenwein: Würzburg – Geheimtipps für deinen Wochenendtrip in die Weinstadt

Doch keine Lust auf Wein? Dann hier