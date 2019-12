Warum sind manche Eier weiß und manche braun?

Warum sind manche Eier weiß und andere braun? Dies Frage hat sich sicherlich jeder schon einmal irgendwann gestellt - ob beim Frühstück oder beim Bauernhof-Besuch. Wir klären die wichtigsten Fragen rund ums Ei.

Warum gibt es braune und weiße Eier? Faustregel gilt nicht immer

Weiße Hühner legen weiße Eier. Braune Hühner legen braune Eier. So lautet die Faustregel. Die trifft oft - aber nicht immer - zu. Wir schauen genauer hin:

Welche Hühner legen weiße Eier? Die Antwort steckt unter den Ohren

Die Eierschale besteht aus Kalk und ist normalerweise weiß. Je nach Rasse können unterschiedliche Farbpigmente aus einer speziellen Drüse des Huhns in der Schale eingelagert sein. Welche Farbe ein Ei hat, ist genetisch bedingt. Um diese zu bestimmen, hilft ein Blick unter die Ohren der Henne. Dort sitzen die sogenannten Ohrscheiben. Weiße Ohrscheiben deuten darauf hin, dass das Huhn reinrassig ist und weiße Eier legt. Bei roten Ohrscheiben sind die Eier des Huhns braun, manchmal auch leicht rötlich oder grünlich.