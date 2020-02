Warum Käse nicht immer vegetarisch ist

Wer sich vegetarisch ernähren will, greift statt zu Wurst gerne zu Käse. Das Problem dabei ist: Nicht jeder Käse wird, genau genommen, vegetarisch hergestellt. Ebenso schwierig für Verbraucher ist es, herauszufinden, welcher Käse denn unbedenklich für eine fleischfreie Ernährung ist.

Wie das Online-Portal der Zeitschrift Öko-Test berichtet, muss Käse nicht unbedingt vegetarisch sein. Denn zur Herstellung wird häufig tierischer Lab verwendet. Der besteht aus den Enzymen Chymosin und Pepsin. Gewonnen wird das Gemisch aus den Mägen von Kälbern, die zu der Gewinnung sterben müssen.