Wahl des Restaurants: Mit diesen Tipps werden sie nicht mehr enttäuscht

Bei der Wahl des richtigen Restaurants verlassen sich die meisten Menschen auf ihr Bauchgefühl. Mit dieser Intuition trifft man häufig die richtige Entscheidung, doch dass ein oder andere Mal geht es dann doch schief. Um lästige Bauchschmerzen und das nachträgliche Ärgernis zu vermeiden hat inFranken.de eindeutige Anzeichen woran ein gutes Restaurant zu erkennen ist.

Toiletten - das inoffizielle Aushängeschild

Ein Gang auf die Toilette in einem Restaurant ist meist aufschlussreicher als man denken mag. Lässt die Hygiene hier sehr zu Wünschen übrig, sieht es in der Küche ähnlich aus.

Sauberkeit im Speisesaal

Die Toilette kann zwar viel aussagen, aber auch diese ist nicht immer verlässlich. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass die Toilette als Aushängeschild jedes Lokals gilt. Oft ist diese daher extra sehr sauber. Also heißt es auch im Speisesaal "Augen auf!". Der Speisebereich sollte sauber sein. Frisch eingedeckte Plätze, sauberes Geschirr, ein gewischter Boden und eine abgewischte Menükarte sowie ein sauberer Kellner sollten in einem ordentlichen Restaurant selbstverständlich sein.