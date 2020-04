Spargel kochen: Das sind die häufigsten Fehler

Wie bereitet man frischen Spargel zu, ohne dass er hölzern schmeckt? Das Saison-Gemüse wird von vielen am liebsten mit Sauce Hollandaise, Schinken und Kartoffeln kombiniert. Doch damit der Spargel auch perfekt gelingt, verrät Ihnen inFranken.de wichtige Tipps und Tricks.

Gerade grüner Spargel ist sehr beliebt. Viele Menschen schälen die Stange - doch das ist gar nicht notwendig. Nur die Enden sollten abgeschnitten werden (diese können Sie dann später auch für eine Spargelsuppe verwenden). Außerdem ist zu beachten, dass der grüne Spargel nur kurz in den Kochtopf muss. Denn das Gemüse sollte mehr gegart als gekocht werden. Hingegen sollten Sie den weißen Spargel zunächst schälen, bevor dieser zubereitet werden kann. Die Schichten direkt unter der Schale sind meist sehr holzig, deswegen sollte diese Spargelsorte großzügig geschält werden. Auch bei weißem Spargel sollten Sie das Ende der Stange abschneiden.

Variante 1: Grünen Spargel anbraten, anstatt zu kochen

Eine etwas unbekanntere Variante ist es, den Spargel anzubraten. Hierbei sollten Sie die grüne Stange zuerst kleinschneiden. Danach geben Sie etwas Öl in die Pfanne und braten die Spargel-Stücke an. Das Ganze bleibt für fünf bis acht Minuten in der Pfanne.

Variante 2: Spargel-Stangen richtig kochen

Der häufigste Fehler, der bei der Spargel-Zubereitung gemacht wird: Der Spargel wird in das bereits kochende Wasser gegeben. Das sollten Sie auf keinen Fall tun. Denn durch das Kochen verliert das Gemüse die wichtigsten Nährstoffe und Vitamine. Stattdessen sollten Sie zuerst die Spargel-Stangen in den Kochtopf legen und dann Wasser hinzugeben. Ganz wichtig dabei: Nur den Spargel mit dem Wasser bedecken. Nicht zu viel Wasser verwenden.

Mit am wichtigsten für ein gelungenes Spargelgericht ist die Kochzeit der verschiedenen Spargelsorten:

Der weiße Spargel mit der Güteklasse eins sollte 10 bis 15 Minuten kochen

Der weiße Spargel der Güteklasse zwei sollte 8 bis 10 Minuten kochen

Auch der grüne Spargel sollte 8 bis maximal 10 Minuten im Kochtopf bleiben