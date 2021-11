Saftiger Baumkuchen zur Weihnachtszeit: So wird der Klassiker besonders lecker

Den beliebten Weihnachtsklassiker mit den vielen Teigschichten gibt es bereits seit mehreren Hundert Jahren. Zur Herkunft seines Namens gibt es zwei Theorien:

Doch ganz gleich, für welcher Version man Glauben schenkt, der Baumkuchen ist noch immer ein beliebtes Gebäck. Allerdings waren die Zutaten für einen Baumkuchen früher sehr teuer, weshalb es zur Tradition wurde, den Kuchen nur in der Weihnachtszeit zu backen. Auch heute wird er bevorzugt in der Weihnachtszeit gegessen. Du möchtest selbst einen Baumkuchen backen? Dann haben wir das richtige Rezept für dich!

Das sind die Zutaten, die du für einen Baumkuchen benötigst:

Unser Tipp: Baumkuchen wird nicht umsonst "Der König der Kuchen" genannt. Der Kuchen setzt sich aus vielen Schichten zusammen und benötigt einiges an Zeit und Geduld. Gib nicht auf und lass dir beim Backen Zeit. Außerdem solltest du für die hauchdünnen Teigschichten einen guten Backpinsel* verwenden. Er sorgt dafür, dass du den Teig möglichst gleichmäßig verteilen kannst.

Am besten eignet sich für den Baumkuchen eine Kastenform von etwa 25 x 11 Zentimeter, die du vorher gut mit Butter, Margarine oder neutralem Pflanzenöl fettest. Lege die Form anschließend mit Backpapier aus und los gehts!

Die Schokoglasur: für die Glasur zerkleinerst du 150 Gramm Zartbitterschokolade. Lasse sie mit drei Teelöffeln Öl im Wasserbad bei schwacher Hitze schmelzen. Dann kannst du den Baumkuchen glasieren. Fertig ist dein "König der Kuchen"!

