Saftiger Apfelmuskuchen vom Blech: So einfach zauberst du den erfrischenden Blechkuchen

Dieser Apfelmuskuchen vom Blech ist perfekt, um ihn mit der ganzen Familie zu genießen. Durch die praktische Blechform lässt er sich einfach zur Familienfeier transportieren und reicht durch seine Größe garantiert für alle Naschkatzen aus. Der saftige Boden in Kombination mit frischem Apfelmus und einer luftigen Creme macht den Kuchen zu einem wahren Gaumenschmaus. Egal, ob du ein erfahrener Bäcker oder ein Neuling in der Küche bist, dieses Rezept wird dich begeistern. Also schnapp dir deine Schürze und lass uns loslegen.

Rezept-Anleitung für den Apfelmuskuchen

Die Zubereitung des Apfelmuskuchens ist super einfach und erfordert keine besonderen Fähigkeiten in der Küche.

Diese Zutaten brauchst du für den Kuchen:

400 g Mehl

200 g Zucker

3 Eier

120 ml Mineralwasser

120 ml Öl

500 g Apfelmus

400 g Schlagsahne

400 g Schmand

½ Packung Backpulver

1 TL Vanillepaste

1 TL Zimt

1. Zuerst die Eier und den Zucker in eine Rührschüssel geben und schaumig schlagen. Dann das Öl und das Mineralwasser unterheben.

2. Nun das Mehl und Backpulver in eine weitere Schüssel geben und mischen. Dann zu den restlichen Zutaten geben und zu einem glatten Teig rühren.

3. Den Teig gleichmäßig auf ein mit Backpapier belegtes Blech oder eine eingefettete Backform geben und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für 15–20 Minuten backen.

4. Anschließend den Kuchen abkühlen lassen und dann mit Apfelmus bestreichen.

5. Zum Schluss die Sahne steif schlagen und diese zusammen mit dem Schmand und etwas Vanillepaste vermischen. Die Creme auf die Apfelmus-Schicht streichen und den fertigen Apfelmuskuchen für 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Unser Tipp: Kurz vor dem Servieren mit Zimt-Zucker bestreuen.

Unsere fränkischen Rezept-Lieblinge mit Äpfeln

Wir lieben fränkische Äpfel. Denn sie sind nicht nur lecker und in vielen verschiedenen Sorten zu haben, sondern auch wunderbar vielfältig.

Deswegen genießen wir das knackige Obst nicht nur in unserem selbstgemachten Apfelmus, sondern auch herzhaft im Brot, als klassischen Blechkuchen mit Apfelscheiben, oder auch als süße Nachspeise in Knödelform.

Doch Äpfel schmecken nicht nur im Kuchen und als Dessert, sondern auch als Getränk. Probiere unsere erfrischende Apfel-Holunder-Limonade aus. Die leckere Mischung aus Äpfeln und Holunder ist aktuell unser liebstes Erfrischungsgetränk.

Fazit

Unser saftiger Apfelmuskuchen vom Blech ist eine Herzensempfehlung für euren nächsten Kaffeeklatsch. Das Rezept ist nicht nur einfach und unkompliziert, sondern auch super lecker und kommt überall gut an. In der aktuellen Jahreszeit sind Äpfel unverzichtbar. Sie sind vielseitig und bringen eine natürliche Süße in jedes Gebäck.

