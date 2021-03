Franken aktualisiert vor 7 Minuten

Back-Tipp zu Ostern

Rosinenbrot selber machen: Luftig und lecker wie aus dem Bilderbuch

Der Ostersonntag steht vor der Tür und das heißt für viele wieder "Ran an den Ofen!" - denn was ist typischer für diese Jahreszeit als Rosinenbrot? Egal ob zum Brunch oder zum Kaffee - das Gebäck kommt immer gut an. Wie das Rosinenbrot perfekt gelingt, erfahren Sie hier.