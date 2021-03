Besonders saftiger Zitronenkuchen: Zwei Geheimzutaten machen Ihren Kuchen super lecker

Ein Klassiker: Der Zitronenkuchen ist in Deutschland sehr beliebt

Saftiger Zitronenkuchen darf auf keiner anständigen Kuchentafel fehlen: Ob Omas Geburtstag, Kaffeekränzchen oder Kinderparty, Zitronenkuchen kommt immer gut an. Aber saftig muss er sein! Denn niemand wälzt gerne trockene Krümel im Mund herum. Mit zwei kleinen Tricks - einer setzt schon bei den Zutaten an, einer greift am Ende des Backvorgangs - wird Ihr Zitronenkuchen saftig wie nie. Es ist ganz einfach! Wir verraten Ihnen, wie Sie das hinbekommen. Und dazu noch, wie der Kuchen mehrere Tage lang schön saftig bleibt. Mit unserem Rezept wird der Zitronenkuchen leicht und saftig. Das Rezept ist auch für Anfänger geeignet. Inklusive Vorbereitung und Backzeit sollten Sie rund eine Stunde und zehn Minuten für die Zubereitung einplanen.

Saftiger Zitronenkuchen: Das Rezept

Zutaten für den Kuchen

200 ml Öl (Rapsöl oder Sonnenblumenöl)

300 g Mehl

200 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

Saft einer halben großen Zitrone

100 ml Orangensaft

4 Eier (Größe M)

1 Päckchen Backpulver

1 TL Zitronenabrieb

Butter für die Form

Trick 1: Schon im ersten Aufzählungspunkt kommt der erste Trick zum Tragen: Wir ersetzen Butter oder Margarine, wie sie normalerweise für Zitronenkuchen verwendet werden, durch Pflanzenöl. Dadurch wird der Teig von vorneherein viel saftiger. Verwenden Sie am besten Rapsöl oder Sonnenblumenöl (kein Olivenöl!).

Geheimzutaten für die Extraportion Saftigkeit

Saft einer großen Zitrone

5 EL Puderzucker

Trick 2: Nachdem der Kuchen fertig gebacken ist (nach rund 45-50 Minuten), nehmen Sie ihn aus dem Ofen und stechen ihn oben mehrfach mit einem Holzspieß oder einer Gabel ein. Dann träufeln Sie die Hälfte des Zitronensafts in die Öffnungen.

Anschließend verrühren Sie den restlichen Zitronensaft mit dem Puderzucker und gießen den süß-saure Zuckerguss über den Kuchen. Auch dieser sickert durch die Öffnungen ein und verleiht dem Kuchen zusammen mit dem zuvor eingezogenen Zitronensaft eine ungeahnte Saftigkeit.

Saftiger Zitronenkuchen: Die Zubereitung

Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Kastenform mit Butter einfetten Das Öl mit Zucker, Vanillezucker, Zitronensaft, Orangensaft verrühren und die Eier nacheinander unterrühren Mehl, Backpulver und Zitronenabrieb miteinander vermischen und nun mit der Öl-Zucker-Saft-Eier-Mischung verrühren Den Teig in die Form geben und etwa 45-50 Minuten backen. Den Kuchen nach 30 Minuten mit Alufolie abdecken, dass er nicht zu dunkel wird Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Den noch warmen Kuchen ein mit Holzspieß (Zahnstocher) oder einer Gabel einstechen und Zitronensaft darüber träufeln, wie oben beschrieben. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, aus der Form stürzen Inzwischen Puderzucker und Zitronensaft miteinander verrühren und den Zuckerguss über den Kuchen gießen

Übrigens: Dieses Rezept mag manchen etwas "verspielt" erscheinen. Wer es ganz klassisch mag, findet eine sehr leckere Variante des saftigen Zitronenkuchens auf fraenkische-rezepte.de.

Zitronenkuchen richtig aufbewahren: So bleibt er saftig

Das Beste am Zuckerguss ist, neben dem Geschmack natürlich, dass er die Oberfläche des Kuchens sozusagen versiegelt. Dadurch bleibt der Zitronenkuchen viel länger frisch - bis zu einer Woche bleibt er schön fluffig und saftig. Zusätzlich empfehlen wir die Aufbewahrung unter einer Kuchenhaube oder in einer entsprechenden Kuchenbox.

Tipps für Experimentierfreudige

Und noch zwei Tipps zum Abschluss: Erstens, wer den Zuckerguss fester, krosser möchte, sollte mehr Puderzucker verwenden, dann wird er dickflüssiger, und den Guss erst aufbringen, wenn der Kuchen ganz erkaltet ist.

Zweitens, wer keinen Orangensaft verwenden will, kann dem Kuchen stattdessen 100 g Joghurt oder 100 ml Buttermilch beimischen. Das gibt noch eine extra Note Geschmack und Saftigkeit.

