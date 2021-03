Einfaches Rezept für Rosinenbrot

Rosinenbrötchen und Rosinenbrot – beides erinnert mich an meine Kindheit. Daher bin ich froh, nun ein leckeres Rezept zum Nachmachen gefunden zu haben. Das Rosinenbrot lässt sich schnell und einfach backen und gelingt garantiert auch Back-Anfängern.

Wer lieber Rosinenbrötchen bevorzugt, der kann aus dem Teig einfach gleich große Brötchen formen. Beides eignet sich perfekt fürs Frühstück, zum Kaffee oder als Nascherei für Zwischendurch.

Rosinenbrot selber backen: die Zutaten

500 Gramm Mehl

3/4 Würfel Hefe

1 Ei

200 Milliliter lauwarme Milch

1 Prise Salz

1/4 Teelöffel Zimt

120 Gramm Rosinen

75 Gramm weiche Butter

75 Gramm Zucker

Veras Tipp: Wer keine Rosinen mag, kann auch Schoko-Stückchen einbacken. Oder man backt direkt beide Variationen – so ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Zubereitung: So gelingt dir das perfekte Rosinenbrot

Die Hefe in der lauwarmen Milch auflösen. In einer großen Schüssel Mehl, Zucker, Zimt und Salz mischen. Das Ei, die weiche Butter hinzugeben und alles kräftig vermengen. Nun nach und nach die Hefe-Milch-Mischung einrühren und alles zu einem glatten Teig verrühren.



Die Rosinen abwaschen und in den Teig einarbeiten. Wenn der Teig zu trocken erscheint, noch etwas Milch hinzugeben. Mit einem Geschirrtuch abdecken und eine halbe Stunde ruhen lassen.

Backbuch: Backen ohne Schnickschnack ansehen* Eine Kastenform einfetten und leicht bemehlen. Nach der Gehzeit den Teig nochmals gut durchkneten, länglich formen und in die gefettete Kastenform geben. Abgedeckt nochmals eine halbe Stunde gehen lassen.



In den letzten 10 Minuten der Gehzeit den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Rosinenbrot noch mit ein wenig Milch bestreichen und im Backofen für ungefähr 35 bis 40 Minuten backen, bis es goldbraun ist.

