Remoulade selber machen: So einfach geht die beste Remoulade, die du je gegessen hast

Remoulade selber machen: So einfach geht's

Mach deine Remoulade einfach selber: Mit unserem Rezept gelingt sie auch Einsteigern. Es ist ganz leicht, aber Vorsicht: Danach wirst du nie wieder Fertig-Remoulade aus dem Glas oder der Tube essen wollen. Das Gute ist, dass selbstgemachte Remoulade ruck-zuck fertig ist, und dass du sie deshalb künftig zu jeder sich bietenden Gelegenheit innerhalb kürzester Zeit zubereiten kannst. Egal ob zu Fish & Chips, zum Fischfilet, auf den Burger oder als Grundlage für dein Sandwich, diese köstliche Remoulade ist die Krönung für unzählige Gerichte. Eine gute Nachricht für alle, die gerne Pommes mit Mayo essen: Im ersten Schritt stellen wir jetzt Mayonnaise her. Daraus wird im zweiten Schritt die Remoulade.

Remoulade selber machen: Die Zutaten

Die meisten Dinge, die du brauchst, um Remoulade selbst zu machen, hast du wahrscheinlich schon im Haus. Hier sind alle Zutaten für die leckere Remoulade:

2 Eier (nur das Eigelb)

300 ml Rapsöl (oder Sonnenblumenöl)

1 EL Apfelessig (oder weißer Balsamico)

1 EL Zitronensaft

1 EL Zucker

1 TL Senf

1 TL Salz

4 Cornichons (mittelgroß, alternativ 2 normale Essiggurken)

1 kleine Zwiebel

1 EL Kapern

1 EL frisch gehackter Dill (oder 1 TL getrockneter Dill)

1 EL frisch gehackte Petersilie

1 TL getrockneter Estragon

2 EL Joghurt oder Crème fraîche

Die Menge, die du mit diesen Zutaten erhältst, entspricht in etwa zwei mittelgroßen Gläsern Remoulade. Ich bewahre den Rest (falls tatsächlich mal etwas übrig bleibt) in einem fest verschlossenen Glas mit Schraubverschluss im Kühlschrank auf, wo die Remoulade locker eine Woche haltbar ist. Behalte aber im Hinterkopf, dass sie frische Eier enthält, die Haltbarkeit ist also begrenzt.

Die Zubereitung: Schritt 1 (Mayo)

Wie eingangs bereits erwähnt, stellen wir zunächst mal Mayo her. Die schmeckt an sich schon köstlich und ist die Grundlage für unsere fantastische Remoulade. So geht's:

Eigelb, Essig, Zitronensaft, Zucker und Senf in einen hohen Behälter geben und mit dem Pürierstab 2-3 Minuten schaumig bis steif rühren

Dann schrittweise in kleinen Portionen über die Dauer von weiteren 2-3 Minuten das Öl zugeben und mit dem Pürierstab untermixen; die Masse wird jetzt schön fest

Wenn das ganze Öl drin und steif geschlagen ist, ist die Mayo fertig. Probier mal: Schmeckt jetzt schon besser als alles, was du im Supermarkt kaufen kannst!

Die Zubereitung: Schritt 2 (Remoulade)

Im nächsten Schritt machen wir aus der Mayo Remoulade:

Essiggurken, Zwiebel und Kapern in kleine Stückchen schneiden und Kräuter (Dill & Petersilie) möglichst fein hacken

Alles zusammen mit dem Salz und dem Estragon zur Mayo geben, gut umrühren

Je nach Festigkeit der Masse 1-2 Esslöffel Joghurt oder Crème fraîche hinzugeben und noch mal umrühren

Das war's schon! Fertig ist die weltbeste Remoulade. Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit!

Drei kleine Hinweise möchte ich noch loswerden:

Ich zweige mir nach dem ersten Arbeitsschritt immer ein kleines Glas ab. Die Kinder und ich ertränken gerne unsere Pommes in dieser köstlichen Pampe. Zweitens: Frische Kräuter sind etwas Herrliches, allerdings gelingt diese Remoulade (fast) genauso gut, wenn man getrocknete Kräuter verwendet. Die Petersilie ist außerdem vernachlässigbar, finde ich.

Frische Kräuter sind etwas Herrliches, allerdings gelingt diese Remoulade (fast) genauso gut, wenn man verwendet. Die Petersilie ist außerdem vernachlässigbar, finde ich. Drittens: Auf keinen Fall vernachlässigbar ist der Estragon*! Der darf gerne getrocknet sein, aber er muss unbedingt rein. Das meiner Meinung nach schwer unterschätzte Kraut verleiht der Remoulade erst den letzten Pfiff, einen ganz feinen und eigenen Geschmack, der nicht fehlen darf.

