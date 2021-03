Klassisches Osterbrot backen - das perfekte Rezept: So wird Ostern zum Erfolg

Bald ist Ostern – der geplante Brunch im großen Kreis muss dieses Jahr leider ausfallen. Doch kein Grund, nicht trotzdem groß aufzutischen. Denn neben dem Eiersuchen, Nester dekorieren und Schoko-Hasen verstecken ist es doch vor allem das leckere Gebäck, das uns die Oster-Atmosphäre ins Haus holt. Für alle, die direkt loslegen wollen, gibt es hier das klassische Osterbrot.

Schon gewusst? Pro Jahr essen die Deutschen mehr als 230 Eier. Im Ostermonat kann der Pro-Kopf-Verbrauch jedoch nochmal um 2 – 3 Eier steigen. Kein Wunder, unser selbstgemachter Eierlikör steht bereits kühl – Ostern kann kommen!

