Omas Streuselkuchen: So gelingt der Blechkuchen-Klassiker jedem

Der Streuselkuchen vom Blech, wie Oma ihn gebacken hat, ist nicht nur einfach zuzubereiten, sondern ein Stück Familiengeschichte. Die goldbraunen Streusel in Kombination mit luftigem Hefeteig sind eine unwiderstehliche Köstlichkeit, die in Erinnerungen an die Kindheit schwelgen lässt.

Rezept-Anleitung für Omas Streuselkuchen vom Blech

Die Grundlage für Omas köstlichen Streuselkuchen vom Blech ist ein luftiger Hefeteig. Durch unsere Geheimzutat, den frischen Crème fraîche, wird der Kuchen besonders saftig und harmoniert wunderbar mit den leckeren Streuseln.

Diese Zutaten brauchst du für den Hefeteig:

500 g Mehl

1 Würfel frische Hefe

125 g Zucker

100 g weiche Butter

1 Ei

1 Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

200 ml Milch

Für die Streusel benötigst du:

300 g Mehl

125 g Zucker

150 g Butter

1 Prise Salz

200 g Crème fraîche

1. Die Hefe mit einem TL Zucker in der erwärmten Milch zerbröseln und einige Minuten stehen lassen.

2. Alle Zutaten für den Hefeteig in eine große Rührschüssel geben, die Hefe-Milch-Mischung hinzugeben und mit einem Knethaken oder einer Küchenmaschine zu einem Teig kneten. Wenn sich der Teig leicht vom Schüsselrand lösen lässt, ist er perfekt. Falls er zu klebrig ist, einfach noch ein bisschen Mehl hinzugeben.

3. Den Teig zu einer Kugel formen und mit einem Küchentuch abgedeckt für ungefähr eine Stunde ruhen lassen.

4. Während der Hefeteig ruht, kannst du die Streusel zubereiten. Hierfür die Butter in kleine Würfel schneiden und mit Mehl, Zucker und einer Prise Salz mit den Händen gut verkneten. Anschließend in den Kühlschrank stellen.

5. Den aufgegangenen Hefeteig mit den Händen nochmals gut durchkneten und auf einer bemehlten Unterlage in der Größe des Backblechs ausrollen. Den ausgerollten Hefeteig auf ein bemehltes Backblech geben und mit den Händen einen 1 cm hohen Rand formen.

6. Crème fraîche in einer Schüssel glatt rühren und vorsichtig auf dem Hefeteig verstreichen.

7. Die Streusel auf dem ganzen Kuchen verteilen und für ungefähr 30 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze backen. Den fertigen Kuchen mit Puderzucker bestreuen und genießen.

Mit diesen Tipps & Tricks gelingt dir dein Hefeteig garantiert

Für Hefeteig ist neben Hefe vor allem Zeit und Liebe eine wichtige Zutat, da er durch die Ruhezeit zur Fertigstellung gute 1,5-2 Stunden brauchen kann.

In vielen Rezepten ist die Zeit, die man den Teig gehen lassen soll, sehr knapp bemessen. Der Hefeteig kann jedoch gerne mal zwei Stunden lang gehen. Wichtig ist, dass der Teig während dieser Zeit an einem warmen Ort, zum Beispiel in der Nähe einer Heizung steht. Außerdem solltest du darauf achten, dass alle Backutensilien und auch die Arbeitsfläche möglichst warm sind. Auch alle anderen Zutaten sollten warm oder zumindest in Zimmertemperatur sein, sodass sie sich besser miteinander vermengen lassen.

Besonders elastisch wird der Teig, wenn man ihn auf einer bemehlten, warmen Arbeitsfläche kurz durchknetet und dann mehrmals mit viel Kraft auf die Arbeitsplatte wirft. So geht er später beim Backen gleichmäßig auf. Generell gilt: Je gründlicher der Teig geknetet wird, desto geschmeidiger wird er.

Fazit

Omas Streuselkuchen vom Blech ist nicht nur ein nostalgisches Rezept, das Erinnerungen an vergangene Tage hervorruft, sondern auch ein einfacher, aber köstlicher Klassiker, den jeder problemlos zubereiten kann. Mit einer Basis aus luftigem Hefeteig, leckerem Crème fraîche und gekrönt von knusprigen Streuseln, ist dieser Kuchen ein absolutes Muss für alle Liebhaber von traditionellem Gebäck. Dabei sind Zeit und Geduld für den Hefeteig essentiell – warme Zutaten und ein gut durchgekneteter Teig garantieren einen perfekten Aufgang und eine weiche Textur. Wer diesen Kuchen probiert, taucht in ein Stück Familiengeschichte ein und wird an die gemütlichen Stunden bei Oma erinnert.

