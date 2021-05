Marmorkuchen ist ein Kuchen-Klassiker

Doch oft wird das leckere Backwerk zu trocken

Eine simple Geheimzutat schafft Abhilfe

Rezept: Schritt für Schritt zum besonders saftigen Marmorkuchen

Beim Backen von Marmorkuchen tritt ein Fehler häufig auf: Stimmt das Verhältnis von Flüssigkeit und festen Bestandteilen im Teig nicht, oder bleibt der Kuchen zu lange im Rohr, wird er trocken. Wer das vermeiden will, sollte unsere Geheimzutat verwenden. Dadurch wird der Marmorkuchen nie wieder trocken.

Marmorkuchen-Rezept: Zutaten für einen extra-saftigen Marmorkuchen

Mit einer Geheimzutat wird Ihr Marmorkuchen nie wieder trocken!

50 Gramm Zartbitterschokolade

250 Gramm weiche Butter

250 Gramm Zucker

4 Eier

250 Gramm Mehl

2 Teelöffel Backpulver

2 Esslöffel Kakaopulver

Geheimzutat: 150 Gramm Joghurt

Der Joghurt macht den Marmorkuchen extra saftig. Wer diesen Kniff einmal ausprobiert hat, will darauf nicht mehr verzichten.

Veras Tipp: Natürlich können Sie das Hell-Dunkel-Verhältnis ganz nach Ihrem Geschmack variieren. Auch ausgefallenere Muster oder eingebackene Schoko-Drops sind denkbar.

Marmorkuchen backen: Schritt für Schritt zum extra saftigen Marmorkuchen

Zunächst muss die Form vorbereitet werden. Dafür eine Guglhupfform mit Butter einfetten und danach mit Mehl bestäuben. Außerdem den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Die Zartbitterschokolade klein hacken, und über einem Wasserbad schmelzen. Die geschmolzene Schokolade kann dann erst einmal zur Seite gestellt werden.



Butter und Zucker in eine Schüssel geben und cremig aufschlagen. Die Eier einzeln unterrühren. Mehl und Backpulver vermischen. Die Mehlmischung abwechselnd mit 100 Gramm des Joghurts unter die Butter-Eier-Masse rühren.



Jetzt die eine Hälfte des Teigs in die Guglhupfform füllen. Die andere Teighälfte mit der geschmolzenen Schokolade, Kakaopulver und dem restlichen Joghurt verrühren. Danach den dunklen Teig ebenfalls in die Form geben.



Um das typische Marmor-Muster zu erhalten, muss man nun mit einer Gabel in den Teig stechen und sie kreisförmig drehen. Anschließend die Teigoberfläche glatt streichen.



Den Kuchen für ca. 45 Minuten in den Backofen geben.

