Lebkuchen selber backen in 5 Schritten - so einfach geht's

Der Duft von Zimt, jeden Sonntag eine Kerze mehr - die Adventszeit hat Jahr für Jahr eine ganz besondere Atmosphäre. Doch was ist das schönste an der Vorweihnachtszeit? - Ganz klar: das Backen. Ob Plätzchen, Lebkuchen oder andere Naschereien, ein Einsatz in der heimischen Weihnachtsbäckerei ist Pflicht.