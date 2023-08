Kuchen vom Blech: Die besten und leckersten Blechkuchen-Rezepte

In Franken werden Blechkuchen mit saisonalem Obst besonders gerne gegessen. Die Kuchen eignen sich hervorragend, um die Leckereien aus dem Garten weiterzuverarbeiten. Zwetschgendatschi und Apfelkuchen gehören dabei genau so zum Sommer wie die Klassiker Bienenstich und Gewürzkuchen. Und wenn du Kuchen so sehr liebst wie wir, empfehlen wir dir hier unser Rezept für fruchtigen Kirschkuchen vom Blech - es ist ebenfalls perfekt für den Sommer.

Saisonal und lecker: Obstkuchen vom Blech

Apfelkuchen geht einfach immer. Es gibt viele Sorten, die auch gut gelagert werden können. So gibt es rund ums Jahr leckere Äpfel, die verarbeitet werden wollen. Besonders gerne essen wir diese auf einem köstlichen Mürbeteigboden mit cremigem Vanillepudding und knusprigen Streuseln.

Frucht-Fans aufgepasst: Dieser Aprikosen-Mohn-Kuchen mit Streuseln ist nicht nur super lecker, sondern ist auch total einfach zuzubereiten und reicht ohne Probleme für eine größere Anzahl an Gästen. Er überzeugt uns durch eine saftige Mohnfüllung, knusprige Streusel und fruchtige Aprikosen.

Hast du neben Äpfel auch einige Beeren geerntet, empfehlen wir diesen Johannisbeer-Kuchen. Er ist perfekt geeignet für alle, die es nicht zu süß mögen, denn die fruchtigen Johannisbeeren geben dem Kuchen eine leicht säuerliche Note.

Fränkische Klassiker: Bienenstich, Gewürzkuchen & Co.

Bienenstich ist traditionell ein Blechkuchen, wird jedoch oft in runder Form gegessen. ©tpnotes - stock.adobe.com +4 Bilder

Luftiger Hefeteig, süße Vanille-Creme und karamellisierte Mandeln – hört sich gut an? Dann ist dieser klassische Bienenstich vom Blech genau das richtige für dich. Mit diesem gelingsicheren Rezept kannst du nicht nur dir selbst etwas schmackhaft Gutes tun, sondern auch deine Kaffeegäste begeistern.

Bist du auf der Suche nach echten Fränkischen Klassikern, legen wir dir den Ulmer Kuchen ans Herz. In weiten Teilen Frankens ist er auch als Gewürzkuchen bekannt. Er passt in jede Jahreszeit und ist durch seine bunten Streusel vor allem bei Kindern beliebt. Egal ob Klein oder Groß, wir lieben die würzigen Schnitten mit der besonders dicken Schokoglasur.

Schmeckt wie bei Oma: Diese Rhabarber-Kirsch-Schnitten vereinen leicht säuerlichen Rhabarber mit süßen, fruchtigen Kirschen. Wir lieben die Kombination aus süß und sauer und genießen den Kuchen am liebsten zusammen mit einer Tasse Kaffee auf der Terrasse in der warmen Sonne.

Genuss für Groß und Klein

Fantakuchen ist nicht nur bei Kindern sehr beliebt. Fränkische Rezepte +4 Bilder

Dieser beliebte Blechkuchen darf auf keinem Kindergeburtstag fehlen: Unter den kunterbunten Streuseln verbirgt sich ein saftiger Limokuchen, der bei Kindern wegen seiner bunten Farben und bei den Mamis wegen seiner Einfachheit beliebt ist. Damit werden beide Parteien am Kindergeburtstag glücklich.

Alternativ ist dieses Rezept für Fantakuchen zu empfehlen. Mit seiner cremigen Mandarinen-Schmand-Schicht ist er ein echter Genuss für Groß und Klein. Außerdem ist er schnell gemacht und lässt sich perfekt am Vortag zubereiten. Bis zum Servieren lässt er sich dank seiner praktischen Blechform ganz einfach im Kühlschrank aufbewahren.

Ein weiterer, echter Blechkuchen-Klassiker ist Mamas Apfelkuchen. Das Rezept mit einem Quark-Öl-Teig schmeckt nicht nur lecker, sondern ist auch eine hervorragende Möglichkeit, um viel Obst auf einmal zu verwerten. Solltest du einmal keine Äpfel im Haus haben, funktioniert das Rezept auch mit anderen Früchten.

Rezept von Oma: Fränkischer Zwetschgen­datschi

Ab Mitte August können in Franken Zwetschgen geerntet werden. Fränkische Rezepte +4 Bilder

Kaum ist es mit den Kirschen vorbei, gibt es auch schon das nächste Obst im Garten: Zwetschgen. Die lilafarbene Frucht ist wunderbar vielseitig und kann ab Mitte August geerntet werden. Fränkischer Zwetschgendatschi ist im Spätsommer nicht mehr wegzudenken.

Dazu passt hervorragend ein leckerer Eiskaffee. In diesem Rezept zeigen wir, wie eine besonders kalorienarme Version ohne Vanilleeis gelingt. Ihr habt aber richtig Lust auf einen Eiskaffee wie in der Eisdiele? Dann probiert es doch mal mit Vanilleeis statt den Eiswürfeln und mit Sahne als Topping.

Du kannst von unseren leckeren Kuchen-Rezepten nicht genug bekommen? Dann entdecke weitere Ideen für süße Leckereien bei Fränkische Rezepte.

Du probierst gerne neue Rezepte für Kuchen, Gebäck und Nachspeisen aus? Hier findest du weitere Back-Tipps:

Vorschaubild: © Fränkische Rezepte