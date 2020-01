Krapfen: Spannende Fakten rund um das beliebte Faschingsgebäck

Krapfen gibt es das ganze Jahr, doch besonders während der Faschingszeit erfreuen sie sich besonderer Beliebtheit. Nicht nur in Franken findet man das faustgroße Siedegebäck dann an nahezu jeder Ecke. Klassisch ist der in Fett ausgebackene Krapfen mit Konfitüre, häufig Hagebutte, gefüllt. Doch auch kreative Füllungen, wie Eierlikör, Schokolade und Vanille sind heiß begehrt.

Die Erfindung des Krapfens

Einer Sage nach gab es einst einen Mann, der der Armee unter Friedrich dem Großen dienen wollte. Wegen Untauglichkeit aussortiert war dies nicht möglich, doch bekam er die Chance, die Truppen als Feldbäcker zu unterstützen. Als Dank für diese Geste kreierte er das Gebäck in Form einer Kanonenkugel. Doch ob dies tatsächlich der Ursprung des Krapfens ist, bleibt ungewiss - denn Sagen gibt es viele!

Ein Gebäck - viele Namen: So wird der Krapfen noch genannt

Westdeutschland: Berliner

Ruhrgebiet und Sauerland: Berliner Ballen

Österreich: Faschingskrapfen, Glaskrapfen

Baden-Württemberg und Saarland: Fastnachtküchle

Hessen: Kräppel

Ostdeutschland/ Berlin: Pfannkuchen

Krapfen selbst backen: So gelingt das Siedegebäck

Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten! Und außerdem ist das Krapfenbacken ein abwechslungsreiches Event - denn nicht viele versuchen sich an dem leckeren Faschingsgebäck. Was Sie dazu benötigen und wie man einen Krapfen Schritt für Schritt selbst backt, erfahren Sie in diesem Krapfen-Rezept.

Eine närrische Tradition: Senf im Krapfen

Es kommt auf die inneren Werte an - so auch beim Krapfen. Denn das feine Gebäck ist nicht immer ein Gaumenschmaus, und es sollte durchaus vorsichtig hineingebissen werden. Manch lustiger Narr erlaubt sich zur Karnevalszeit den Spaß, statt Marmelade Senf in den Krapfen zu füllen.

In diesem Sinne: Mit Vorsicht genießen, Helau und einen guten Appetit!

