Fränkischer Zwetschgendatschi: So zaubert ihr den Klassiker vom Blech

Den Spätsommer genießen wir mit goldenen Sonnenstrahlen, den letzten Kerwas der Saison und saftigem Obstkuchen wie von Oma. Zwetschgendatschi ist ein absoluter Klassiker und das Rezept wird von Generation zu Generation weitergegeben. Der Kuchen ist einfach gemacht, bietet eine hervorragende Möglichkeit, um Obst aus dem Garten zu verarbeiten und schmeckt nebenbei auch noch himmlisch lecker.

Rezept-Anleitung für Zwetschgendatschi

Die Zubereitung von Zwetschgendatschi ist unkompliziert und erfordert keine besonderen Fähigkeiten in der Küche.

Diese Zutaten brauchst du für Zwetschgendatschi:

350 g Mehl

1 Packung Trockenhefe

125 ml lauwarme Milch

eine Prise Salz

50 g Zucker

50 g Butter

1 Ei

Für den Belag:

2 kg Zwetschgen

50 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

Für die Streusel:

150 g Mehl

100 g Butter

60 g Zucker

1 TL Vanillezucker

Zuerst wird der Hefeteig hergestellt, indem Mehl, Hefe, Milch, Salz, Zucker, Butter und das Ei zu einem Teig verknetet werden. Der Teig wird dann für 40 Minuten an einem warmen Ort stehen gelassen. Währenddessen bereitest du die Streusel vor. Hierfür werden Mehl, Butter, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel gegeben und verrührt, bis sich Klumpen gebildet haben. Die Streusel werden dann erstmal zur Seite gestellt. Nachdem der Teig aufgegangen ist, wird er auf einem Backblech ausgerollt. Unser Tipp: Fette das Backblech vorher an, dann löst sich der Kuchen später besser. Beim Ausrollen solltest du die Ränder etwas nach oben ziehen, um einen schönen Kuchenrand zu formen. Nun kommt der Kuchenbelag. Dafür werden die Zwetschgen entkernt und auf dem Kuchen verteilt. Zucker und Vanillezucker werden miteinander vermischt und über den Kuchen gegeben. Zum Schluss gibst du die Streusel auf den Kuchen und lässt ihn bei 200°C Grad Ober-/Unterhitze für 35 Minuten im Ofen backen.

Unsere fränkischen Rezept-Lieblinge mit Zwetschgen

Zwetschgen schmecken nicht nur im Blechkuchen, sondern auch als Muffins, im Käsekuchen und auch als süße Klöße. Unser Rezept für Zwetschgenmuffins ist nicht nur super einfach, sondern überzeugt auch durch seinen Geschmack. Die handliche Muffinform eignet sich perfekt zum Transport, um damit die Liebsten zu überraschen.

Klöße sind aus der fränkischen Küche nicht wegzudenken. Es gibt sie aber nicht nur in der deftigen Variante, sondern auch als Süßspeise. Unsere Zwetschgenklöße nach dem Rezept von Oma sind die perfekte Nachspeise für dein nächstes fränkisches Festmahl.

Neben der klassischen Blechkuchen-Form passen Zwetschgen hervorragend in einen runden Kuchen, wie zum Beispiel diesen Zwetschgen-Käsekuchen. Wie ihr den saftigen Kuchen ganz einfach nachmachen könnt, zeigen wir euch hier.

Fazit

Der klassische Zwetschgendatschi von Oma ist unsere Rezept-Empfehlung für deinen Spätsommer. Das Rezept hat sich über Generationen bewährt und ist einfach und unkompliziert. Neben dem saftigen Blechkuchen sind die leckeren Früchte in vielen weiteren Rezepten beliebt. Denn so lecker Zwetschgen schmecken, so vielseitig sind sie auch und geben jedem Gebäck eine angenehme Mischung aus süß und sauer.

