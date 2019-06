Das vielleicht beste Sommergetränk der Welt: Ingwer-Holunderblüten-Zitronen-Eistee mit Honig

Ingwer-Holunderblüten-Zitronen-Eistee mit Honig: Das Rezept für dieses perfekte Sommergetränk ist super einfach. Die vier Zutaten finden sich schon im Titel, die Zubereitung dauert nur wenige Minuten, das Ergebnis ist köstlich. Bei der aktuellen Hitze gibt es nichts Besseres - zumindest für mich. Inspiriert wurde dieser himmlische Eistee von einem heißen Ingwer-Holunderblüten-Tee, den ich vor Jahren einmal in einer Münchner Kneipe getrunken habe. Mit meinen zusätzlichen Zutaten und eiskalt serviert schmeckt das Ganze gleich noch einmal viel besser.

Rezept: Ingwer-Holunderblüten-Zitronen-Eistee mit Honig

Das brauchen Sie für einen Liter Eistee

Ein Daumengroßes Stück Ingwer

Drei bis vier Esslöffel Holunderblütensirup

Ein Esslöffel Honig

Saft einer Zitrone

So einfach geht's

Ingwer waschen und in dünne Scheiben schneiden

Mit kochendem Wasser übergießen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen

Holunderblütensirup, Honig und Zitronensaft zugeben

Umrühren, abkühlen lassen, Eiswürfel zugeben und genießen

Noch ein paar Tipps

Den Ingwer können Sie schälen, müssen Sie aber nicht

Wenn Ihnen der Eistee zu süß schmeckt, reduzieren Sie die Sirup- und Honigmenge einfach entsprechend

Holunderblütensirup gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt

Ich verwende für diesen Eistee am liebsten dunklen Waldhonig

Übrigens: Ingwer können Sie ganz leicht in einem Topf oder im Garten selbst ziehen. Schneiden Sie ein daumengroßes Stück mit einer "Knospe" von einer Ingwerknolle ab, legen Sie es über Nacht in Wasser ein und pflanzen Sie es am nächsten Tag ein, etwa zwei Zentimeter tief. Regelmäßig gießen, und schon nach wenigen Monaten haben Sie Ihre eigene Ingwer-Pflanze zuhause. Ich habe es selbst ausprobiert, es funktioniert.