Das Beste aus Omas Plätzchendose: Back-Rezepte für die Adventszeit

Vanillekipferl, Zimtsterne oder lieber klassische Butterplätzchen? Warum eine Entscheidung treffen, wenn in Omas Plätzchendose alle Arten von Weihnachtsgebäck ihren Platz finden. Die Leckereien kannst du mit dem richtigen Rezept zu Hause selbst backen. Freue dich also auf leckere Rezepte sowie hilfreiche Tipps und Tricks.

Traditionelles Weihnachtsgebäck

In der Weihnachtszeit dürfen Plätzchen auf keinen Fall fehlen. Doch wieso gibt es diesen Brauch? Für alle, die sich schon immer gefragt haben, woher die Tradition des Plätzchenbackens eigentlich kommt, haben wir uns schlau gemacht. Wie so oft gibt es jedoch keine eindeutige Erklärung, sondern mehrere Möglichkeiten.

Eine Theorie besagt, dass der Ursprung der Plätzchen bei den Germanen liegt. Diese haben tierförmiges Gebäck hergestellt, um an der Wintersonnenwende böse Geister zu beschwichtigen. Auch im Mittelalter waren Plätzchen aufgrund ihres Fettgehalts und ihrer langen Haltbarkeit ideal, um sie den ganzen Winter über zu essen. Außerdem soll auch in den Klöstern während der Weihnachtszeit gebacken worden sein. Die Plätzchen wurden im Anschluss an die Armen verteilt.

Egal welche Erklärung nun die richtige ist, Plätzchen sind nicht mehr wegzudenken. Deshalb möchten wir dir zuerst ein klassisches Rezept mit auf dem Weg geben. Vanillekipferl sind eine der beliebtesten Plätzchensorten in Franken und das zu Recht. Denn sie schmecken nicht nur lecker, sondern haben auch eine lange Geschichte. Diese sowie viele weitere Backtipps für Vanillekipferl erfährst du hier.

Backen für die ganze Familie

Der Weg ist das Ziel - dieser Spruch ist eine wunderbare Beschreibung für weihnachtlichen Backaktionen mit der Familie. Denn besonders Kindern macht das Ausstechen und Verzieren der Plätzchen mindestens genauso viel Spaß wie das Verzehren. Damit dabei alles glattläuft, haben wir hier ein altes Familienrezept für Butterplätzchen für dich herausgesucht.

Sobald sich deine Plätzchen im Ofen befinden, solltest du diesen immer im Blick behalten. Denn jedes Gerät ist unterschiedlich und es kann sein, dass euer Gebäck schneller oder langsamer durchgebacken ist als im Rezept angegeben. Außerdem sind manche Öfen an einer Seite heißer als an der anderen. Ist das der Fall, raten wir dir, das Blech während der Backzeit einmal zu drehen, damit alle Plätzchen eine einheitliche Farbe bekommen.

Ist die Backzeit um, lasse die Plätzchen kurz abkühlen. Anschließend kannst du dich mit dem Verzieren beginnen. Vor allem die Jüngsten werden besonders viel Spaß an Schokosplittern und bunten Streuseln haben. Um sicherzugehen, dass diese gut halten, nutze am besten Zuckerguss als eine Art Kleber. Dazu vermischst du je nach Bedarf einige EL Puderzucker mit etwas Wasser, bis eine dickflüssige Masse entsteht.

Die richtige Aufbewahrung

Ein absoluter Hingucker auf dem Plätzchenteller ist Spritzgebäck in unterschiedlichen Formen. Probiere auch einmal eine Variante mit Vanillegeschmack. Übrigens lässt sich auch Spritzgebäck super mit Schokoglasur und Streuseln verzieren.

Sind sie fertig, solltest du die Plätzchen unbedingt in einer passenden Metalldose lagern. So bleiben trockene Plätzchensorten bis zu vier Wochen haltbar. Möchtest du mehrere Sorten in einem Behälter aufbewahren, empfehlen wir, die Plätzchen mit etwas Backpapier voneinander zu trennen. Sind die Plätzchendosen bereits voll, kannst du die Plätzchen, nachdem sie vollständig ausgekühlt sind, auch einfrieren.

Wir hoffen, dass du mit unseren Tipps gut in die Plätzchensaison und in die Weihnachtszeit starten kannst. Falls du noch mehr hilfreiche Informationen zum Thema Plätzchen suchst, empfehlen wir diesen Artikel. Dort stellen wir euch das wichtigste Zubehör vor, das ihr zum Backen benötigt.

