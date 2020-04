Der Ostergottesdienst, der Osterbrunch mit der ganzen Familie oder das traditionelle Osteressen in einer Gaststätte – Dinge, auf die wir dieses Jahr leider alle verzichten müssen. Oma und Opa können wohl lediglich per Telefon oder Videochat teilnehmen. Aber auch wenn das Osterfest im kleinen Kreis stattfindet: Das Essen spielt dabei für viele eine wichtige Rolle.

In diesem Beitrag wollen wir Ihnen Rezepte vorstellen, mit denen Sie ihren Liebsten die Osterfeiertage versüßen können.

Karfreitag: Fisch anstatt Fleisch

Nach der biblischen Überlieferung ist Karfreitag der Tag, an dem der Sohn Gottes in Jerusalem gekreuzigt wurde. Deshalb wird in der Regel kein Fleisch gegessen. Stattdessen landet bei vielen Fisch auf dem Teller. Wer keinen Fisch mag, entscheidet sich für eine vegetarische Alternative. In vielen Regionen sind Süßspeisen am Karfreitag ein Muss. Bei Kindern gelten an diesem Tag besonders Fischstäbchen als sehr beliebt.

Rezept-Ideen für Karfreitag: