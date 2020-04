Clever Einkaufen mit unserem Wochenplan: 7 fränkische Gerichte aus nur 17 Zutaten

Eine gute Vorbereitung ist beim Einkaufen gerade unverzichtbar. Was wäre also besser geeignet als der altbewährte Einkaufszettel? Zu empfehlen ist eine genaue Auflistung aller Lebensmittel, die Sie für die Gerichte der nächsten sieben Tage benötigen. So können auch unnötige Hamsterkäufe, die den Mitmenschen notwendige Lebensmittel unzugänglich machen, vermieden werden. Natürlich sollten Sie passend zu den Zutaten schon entsprechende Rezepte im Kopf haben.

Nach ein oder zwei Wochen im Homeoffice kann dies eine ganz schöne Herausforderung sein. Jeden Mittag kreativ werden und sich ein neues Gericht aus dem Ärmel zaubern – da verliert das Kochen schnell seinen ursprünglichen Reiz. Um Sie in dieser Situation zu unterstützen, haben wir eine strukturierte Einkaufsliste inklusive Rezepte-Plan zusammengestellt, mit der Sie gezielt einkaufen und eine ganze Woche lecker essen können. Alle ausgewählten Mahlzeiten sind einfach nachzukochen und auch für Kinder geeignet.

Der fränkische Wochenplan: So kommen Sie durch die erste Osterferienwoche

Um zur Zubereitung der Rezepte zu gelangen, klicken Sie einfach auf das jeweils markierte Gericht in dieser Tabelle:

Unsere Empfehlung: Einkaufsliste für 4 Personen

Mit dieser Einkaufsliste können Sie im Supermarkt zügig und zielgerichtet einkaufen. Je nach verfügbarem Angebot und persönlichem Geschmack können einzelne Zutaten natürlich weggelassen oder durch andere Lebensmittel ersetzt werden.

Diese Grundzutaten haben Sie bestimmt schon zu Hause:

Öl, Essig, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Gewürze, Gemüsebrühe, Mehl, Mayonnaise, Senf, ein altes Brötchen und gegebenenfalls frische Kräuter aus dem Garten.

Und diese Zutaten gilt es noch zu besorgen:

Gemüse:

1 kg Karotten

ein Netz Zwiebeln (etwa 10 Stück)

ein Netz Kartoffeln (etwa 2,5 kg)

Zucchini

Lauch

Rote Beete

Cocktailtomaten (etwa 300 g)

Knoblauch

Regal:

500 g Nudeln

eine Packung Eier (etwa 6 Stück)

eine Dose Erbsen (etwa 400 g)

Kühltheke:

250 g Butter

250 ml Milch

2 Becher Saure Sahne/Schmand (etwa 400 g)

Fleischtheke:

Zwei Forellen (etwa 700 g)

500 g Hackfleisch

300 g Speck

150 g Schinken

Und wer in der Osterzeit noch lecker backen möchte, sollte sich an diesem Osterbrot versuchen. Einfach, lecker und ein echtes Muss an den Feiertagen. Zutaten und Zubereitung finden Sie hier:

Sie haben Anregungen oder wünschen sich einen Wochenplan für Vegetarier, Singles oder Frühstücksideen? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@fraenkische-rezepte.de!

