Angrillen in Franken: Die leckersten Gerichte für Grillen im Frühling

Mit dem Beginn der Grillsaison stellt sich die Frage: Was legst du auf den Grill? Denn neben den Klassikern wie Bratwurst und Co. gibt es so einige Leckereien, die sich ebenfalls hervorragend für den Rost eignen.

Leckere Fleischgerichte vom Grill

Schweinerippchen, auch Spare-Ribs genannt, sind besonders gut zum Grillen geeignet. Mit einer leckeren Marinade, die du am besten über Nacht einziehen lassen solltest, werden die Rippchen ein geschmackliches Fest.

Doch nicht nur Schwein, sondern auch Fisch passt hervorragend auf den Grill. Mit den passenden Kräutern und Gewürzen wird der heimische Saibling zum gegrillten Leckerbissen. Ein leckeres Rezept für den gegrillten Fisch findet ihr hier.

Wer keine Angst vor Schärfe hat, darf unsere würzige Grillsoße auf keinen Fall verpassen. Mit dieser Grillsoße hast du den perfekten Begleiter für die nächste Gartenparty. Am besten schmeckt die Soße zu Fleisch, aber auch zu Brot oder gegrilltem Gemüse passt sie wunderbar.

Die passende Beilage

Beim Grillen geht es nicht nur um die Wurst, sondern auch um leckere Beilagen und Salate. Eine große Empfehlung für alle, die Äpfel & Karotten lieben und nicht viel Zeit für die Vorbereitungen einer Grillparty haben, ist unser Apfel-Karotten-Salat. Der ist nicht nur einer unserer absolut liebsten Grill-Salate, sondern auch super schnell zubereitet und kommt gut mit nur wenigen Zutaten aus.

Große Empfehlung für alle, die Äpfel & Karotten lieben: Unser Apfel-Karotten-Salat Fränkische Rezepte +3 Bilder

Ein weiterer Klassiker, der vor allem beim Grillen im Frühling nicht fehlen darf, ist grüner Spargel. Die Spargelzeit reicht in der Regel von Mitte April bis Mitte Juni. Dieses Rezept für gegrillten Spargel ist perfekt für diesen Zeitraum. Eingelegt in eine leckere Marinade, kannst du die grünen Stangen gegrillt genießen.

Beim nächsten Grillabend sollten auch unsere leckeren Ananas-Halloumi-Spieße nicht fehlen. Die Kombination mag auf den ersten Blick etwas ungewohnt sein, schmeckt aber fantastisch. Die Spieße mit fruchtiger Ananas und dem beliebten Grillkäse sind bei uns ein Dauerbrenner auf dem Grill. Besonders lecker schmecken sie mit frischem Rucola und etwas Balsamico. Ein echtes geschmackliches Highlight für jedes Grill-Event, das nicht nur den Vegetariern am Tisch schmeckt.

Unsere liebsten Grill-Klassiker

Es gibt Gerichte, die absolute Grill-Klassiker sind und auf keiner Feier fehlen dürfen. Eines davon ist unser würziges Zupfbrot mit Kräutern. Es reiht sich perfekt ein neben Grillspießen, frischen Salaten und Dips für die Grillparty. Es schmeckt aber auch pur oder mit etwas Kräuterbutter bestrichen hervorragend. Ihr könnt es entweder einfach aus der Form zupfen oder aber in Scheiben schneiden.

Selbstgemacht schmeckt am besten: Würziges Zupfbrot mit Kräutern Vera Schaller +3 Bilder

Bereite doch auch noch Tomatenbutter selbst zu. Sie schmeckt auf dem Baguette, über leckerem Grillgemüse, oder auf dem Steak selbst. Eine Tomatenbutter ist eine willkommene Abwechslung zur Kräuterbutter. Noch dazu ist sie ratz fatz zubereitet.

Was die Berliner können, das können die Franken schon lange: Für unsere fränkische Currywurst vom Grill haben wir eine gewöhnliche Stadt- oder Fleischwurst verwendet und diese mit einer selbstgemachten Curry-Soße serviert. Super lecker und ein willkommenes Extra bei jedem Grillfest.

Du kannst nicht genug von unseren Grill-Gerichten bekommen? Dann besuche uns auf Fränkische Rezepte und lass dich von zahlreichen leckeren Rezepten inspirieren.